馥芙／早產中，體悟堅韌生命

妹妹產前在醫院工作，懷老大時仍要堅守崗位，不但常常久站，還要幫忙搬重物。當時同是孕婦的我，預產期早她四個月，不料她懷孕不到六個月，就驚險又意外地早產，我月子都還沒坐完，她也緊接著坐月子。

家裡突然接連迎來兩個寶寶，著實手忙腳亂，加上外甥女是早產兒，照護上的確較足月的嬰孩費力，還要租用特殊器材居家觀測。全家輪流照看，就為了保護兩個寶貝周全。我與妹妹的大女兒們，從小如影隨形地相處，宛如雙胞胎般一起長大。

之後，我又生了小兒子。妹妹好不容易才讓大女兒的生長曲線跟上足月兒的水平，對於再懷老二的意願難免猶豫。儘管也希望再為老大添個手足，但醫生提醒早產的機率偏高。雙重因素令妹妹內心掙扎了許久，直到第二胎前來報到。

有鑒於第一胎的早產，全家人也做好心理建設，時刻保持迎接老二的準備。在孕期五個月時，妹妹開始出現不正常宮縮，趕緊住院觀察了兩周，甚至做了子宮頸環紮手術，才回家安胎休養。不料，某天在家因為出血，只好再度送醫住院，甚至天天施打安胎針。

住在醫院有專業人員照料，直到七個月大時，不正常的宮縮再度發生；院方緊急結合婦產科和小兒團隊，二十幾位醫護大陣仗為妹妹接生。雖然又是避免不了的早產，但這回的驚嚇程度降低許多。感謝院方專業的判斷與協助，讓妹妹如願喜獲二寶。

平常在家像小公主的妹妹，懷第二胎的勇敢令我既擔心又佩服；兩個早產的寶貝外甥女，也讓我看見堅韌的生命力。