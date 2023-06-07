拒吸二手菸／都是壞習慣惹的禍

幾年前，發現進食時容易把自己咬傷，常常舊傷口還沒痊癒，新的傷口又出現，只能提醒自己要細嚼慢嚥。

後來因為睡覺會磨牙的問題，上網買了保護牙齒的矽膠牙套。矽膠牙套使用前要泡熱水軟化，再套在牙齒上塑形，以便有良好貼合效果。一陣操作之後，我發現定型後的牙套似乎呈現不對稱的弧度，這才找到我常咬傷自己的原因。

原來之前上班趴在桌上午睡時，我習慣把右邊臉頰枕在小枕頭上，這樣的習慣維持了五年以上，導致右邊牙齦整排向內側略為萎縮，下排牙齒形成不對稱的拋物線，上顎也偏轉微幅角度。

求助於牙醫師，他說上顎偏轉的問題無法解決，不能仿照牙齒排列不整齊的情況戴牙套來調整，便針對磨牙問題幫我訂作咬合板，讓我的牙齒不會愈磨愈短。

這件事讓我更注意自己的習慣會帶來什麼影響，看書時不敢用手托著臉頰，以免牙齒不對稱的情況惡化；睡覺側躺要輪流換邊，免得脊椎像牙齒一樣偏轉；坐著時不要蹺腳以免骨盆歪斜，也不要讓背部斜靠導致脊椎受傷。個人習慣看似小事，帶來的影響可真大啊！