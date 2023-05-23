心肺復甦術（CPR）可以省略口對口，人工呼吸嗎？

消防局做急救練習，一個矽膠假人躺在地上，眾人圍觀，等待美女義工操作心肺復甦術。美女不知何故，看著假人，遲遲不肯操作。一旁愛慕美女的消防員見狀，立即自告奮勇，躺在地上，充當假人（病急者）給美女使用，心底卻希望得到美女口對口的接觸。

口對口，既是哺育，也是接吻和救急。

是深秋，正是最適合悲傷的日子，如前一天，父親猝死在外。肺結核爆發，遍地咳血，身上，車上，口角上。腥紅的血漬潑墨一般，畫上了哀悼的圖案。這便也是他的遺言了。被宣告死亡的身體，停置在縣立醫院半露天地下室一晚，供家屬上香守靈，念大悲咒。

曙色清寒的隔天早上，將相關事務交給二伯和殯儀社之後，就上醫院請求開立死亡證明書。秋陽照在白袍醫師臉上、身上，是看似三十歲，還說不上老成的青年男子。昨晚便是他為父親施行急救的。

他說他為患者進行了兩小時的心肺復甦術。

手拿證書，走出醫院，陽光刺眼。一路無語，一路傷嗟，南國的秋風此刻沒有一點詩意。悔恨悲涼的心情不知嚙開了哪一個小孔，自此便一滴一滴地滲入，再滲入。

多年後，也就是二十五年後，劇中見消防局一幕，恍然間，思緒回到那一晚。父親的口，是抽菸的口，是喝酒的口，是嚼檳榔的口，是掛著巨量結核桿菌血液的口。再說不好聽了，這可能是世上最濁臭的男人的口。

為了救急，口對口，可以不顧一切。可以，不顧一切嗎？

秋光裡，那滲入記憶中的一雙眼神閃爍了一下。兩下。