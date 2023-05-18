古庭安／成為母親，是一件很Rock的事

我是繩索技術員、攀岩者、行山人，同時也是一位懷胎七個月的準媽媽。在懷孕之前，對自己的工作和戶外活動都設立了一些目標，但現在這些目標都得讓路給另一個更重要的目標：孕育新生命。

「欸！你看，她大肚子在攀岩欸！好危險！」

「天啊！我真的太佩服妳了！太厲害了！」

這是我在攀岩場和山上最常聽到的話，我相信一般人多半無法接受懷孕還從事這些戶外運動，對於其他人的意見，我儘量做到讓家人安心，還好相處時間最多的老公也是攀岩者，他並不會阻止我從事這些活動，因為他了解其中的風險是什麼與如何避免。

懷孕之後可以繼續攀岩嗎？懷孕之後可以爬山嗎？還能……基本上這些問題只有媽媽本人可以決定，因為不管別人怎麼建議，最了解自己身體的人應該是自己；每個人的身體狀況不一樣，況且孩子是自己的，當然也只有自己能負責，遇到無法決定的時候就詢問醫生，或是依照診斷結果來衡量。

我沒有要給大家什麼建議，因為每個人的生理、心理素質都不盡相同，我只是分享一個戶外運動上癮孕婦的日常生活。以我來說，前三個月我的運動量和強度基本上沒有變化，因為檢查結果一切正常，我就依照原本的節奏來過生活，爬了玉山後四峰和許多小山，也持續抱石、上攀。

到了孕中期，當肚子開始大過屁股就要換全身吊帶了，身體也開始有明顯的變化，變胖、皮膚變差、關節變鬆，這些都是正常的，原本正手拉單槓可以拉十五下，現在光是吊在單槓上都很辛苦。當然，攀岩級數下降、肺活量變差也是正常的，不需要因為這些改變而沮喪，懷孕讓我變得更有耐心，更懂得照顧自己，最重要的是，接受不一樣的自己。

孕中期的胎動讓懷孕這件事變得更加真實，讓我深刻意識到真的要當媽媽了，不想因此失去對身體的掌控權，我依然持續運動，不僅能維持身材和肌肉量，對分娩也有幫助。唯一的建議是降低運動強度，因為這個時期的肌肉量一定會下降，要特別注意運動傷害。

我在這個時期，只會爬絕不墜落的低級數抱石路線，上攀以Top Rope為主（編註：在攀爬路線上方設有固定點，攀登繩一端連結攀岩者、一端連結確保者的一種攀岩方式），避免爬太大仰角的牆面或是太伸展的動作，Top Rope的攀岩能力跟以前的級數差不多，還是能爬5.12的路線。其實變得不厲害也沒關係，因為光是要孕育一個生命已經很厲害了！

很幸運地，我在懷孕的前、中期沒有什麼異狀，直到現在進入最後孕期，才開始感受到孕期的不適──隨著寶寶急速增大，身體開始有明顯的生長痛，例如子宮圓韌帶拉扯、肋骨周邊痛，也經常覺得喘不過氣。對我來說肋骨周邊的疼痛最痛苦，像骨頭刺進胸部下緣的感覺，好在攀岩、爬山和躺著的時候我不會痛，我開始感受到身為母親的辛苦，也增進了跟媽媽的感情，原來媽媽這麼偉大！懷孕真的是一段特別的人生經歷，非常神奇！我很慶幸自己當了媽媽。

第一次懷孕，沒有任何經驗，也不知道身體的極限在哪裡，所以現階段唯一的Project就是要send掉這條名為孕育新生命的路線。攀岩在孕中、後期對我來說已經變成輕鬆的運動了，不先鋒、不抱石、不拚路線，只是上牆活動筋骨、看看風景，其實這樣也挺不錯的，我同時已經開始在期待有小孩的戶外生活了！

攀岩、爬山已然成為我的生活方式，我不會因為身分的轉換而放棄，因為這些都是滋養我生命的重要元素，只能從中找到新的平衡。不管妳是考慮懷孕、正在懷孕，或者是已經成為母親的女性，抑或只是對我的經歷好奇，希望我的分享能讓妳得到一些體悟或共鳴。