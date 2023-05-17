劉彥蘭／效率與探索之間

兒子剝著大蒜，準備炒鯊魚肉，在旁的我見他努力用手指剝蒜皮，便拿起菜刀拍壓大蒜，輕而易舉地脫去蒜皮。他看了一下，不以為意地繼續用自己的方式進行，我也沒說什麼，讓他照自己的方式完成。

記得曾有長輩看我洗碗時發現方式與她不同，特地在旁指導我如何洗滌；當下為表示尊重配合進行，私下則用自己慣用的方式。想想我也有著不喜歡拷貝他人的特性。

細想，生活裡無傷大雅的事，過程步驟也沒有那麼重要，能達成目標即可。資歷深者往往易依據自身的豐富經驗指導晚輩，希望他們能少繞些彎、高效率作業，當然出發點基於好意是無庸置疑，卻忽略年輕人需要多摸索，才有屬於自己的經驗，或許是費工費時，終究也是靠自己得到的成果。

前輩的經驗與SOP的確給予些許技巧與快捷性，然而自我探究與修正後的價值才是親身體會到的，再者，年輕本有著冒險與闖越的優勢；今日兒子的反應亦讓我看見，孩子愈大愈須放手，與尊重他們的想法及處事之道。