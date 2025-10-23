果果／我們都已不復當年

五天前，是我們畢業二十五年的大學同學會，地點在桃園市中心的某家西餐廳。昔日班長小吳的辦事能力強，號召了三十幾位同學前來響應。為了看看昔日那個男孩現在變成什麼模樣了，我也報名參加。

抵達餐廳不久，他便匆匆趕到。除了身高不變，其他的都走樣了：黃色條紋襯衫緊緊裹住肥碩的上半身，深藍牛仔褲也吃力地圈住粗圓大腿；微禿的前額泛著淡淡油光，稍亂的髮絲裡夾雜著灰白，兩側面頰飽滿豐厚。同學們紛紛笑他賺太多、吃太好、睡太飽、運動太少。

二十多年的社會經驗和歷練，讓我鎮定又漠然。我仔細地、好奇地打量著他，觀察他的一顰一笑、一舉一動。因為，在我年輕的歲月裡，他就是那個深深刻下的曾經。

兩次到他家中小坐

大一上課時，我和他都習慣坐在靠窗的位置，一前一後。遇到比較沉悶枯燥的課程，我們不約而同往窗外看。看樹上的鳥兒跳躍在枝葉間，看一群群男孩女孩騎自行車滑過坡道，看幾位老成持重的教授提著公事包緩緩步上台階。

我們經常對著窗外的景物指指點點，沒有認真聽課。時間久了，我們變得熟悉，男女間的情愫亦不知不覺發酵起來。大二時，我們成了人人皆知的班對。

他不是帥哥，也不是型男，但是氣質清新、斯文矜持，中等個子，髮絲微捲，一張國字臉顯得十分質樸親切。兩顆門牙之間有明顯的縫隙，使他在偶爾大笑時更顯得憨厚有趣。也許是天資聰穎，加上讀書用心，他的學業成績總在班上前三名，卻從來不嫌棄我這永遠處在中段名次的懶散習性。

每逢假日，我們會去學校附近公園的池塘邊，投幣買幾包魚飼料，分次拋入池水中，讓那群色彩斑斕的錦鯉爭食。接著我們再去逛夜市，吃串燒豆腐、三星蔥餅，嘗薑汁豆花、檸檬紅茶。每一學期的籃球比賽，他總是代表商學院出戰工學院，而我一定會在球場邊吶喊嘶吼、高喊加油。的確，那幾年是我們最甜蜜幸福的時光。

然而，並非每一段美麗的愛情都有美好的結局。他退伍後，兩次邀請我到他家中小坐，與他的父母喝茶。他的父母十分客氣，熱情地請我儘量享用桌上的水果甜點，也替我斟上一杯清香好茶。輕鬆聊天之後，他和父母留我吃晚餐。進入餐廳之前，他小聲叮囑我：「待會兒不要邊吃邊講話，手肘不可以靠在餐桌上，上身要保持挺直，椅子要坐好坐滿。喝湯要小聲一點，若要夾遠一點的菜就要站起來夾。吃完飯，記得要把椅子推回餐桌下。」這一餐，我吃得小心翼翼、戰戰兢兢。我只夾了前面幾道菜，匆匆扒完白飯，我不敢喝湯，怕發出聲音。

在同學會上的重逢

兩次的用餐經驗，使得不算遲鈍的我警覺到，這種嚴格的家庭生活規矩並不適合我。年輕的我一向瀟灑懶散，排斥繁文縟節，對食衣住行都不太講究。於是我提出了分手，經過半年的討價還價，分手成功。

多年以後，我們各自婚嫁。今天，我們在同學會上重逢。

用餐時，他身旁的同學問：「你這位食品公司的經理，平常負責哪些事情？」他沒有馬上回答，不疾不徐地抽了一張紙巾擦擦嘴角，喝了兩口可樂，將肥碩的上半身靠在椅背上，擺足了架子，才得意洋洋地講述自己的工作內容，還不時伸出雙手比畫一番，順便展示手指上一枚鑲了細鑽的戒指，和手腕上光彩耀眼的勞力士金錶，真的是閃瞎眾人。

在一片刀叉碰撞、歡聲笑語中，小吳高呼：「謝謝同學們今天踴躍出席，五年後咱們再見！」同學們紛紛站起來，喝乾手中的飲料。我看到他向著我舉杯，我也很有風度地回敬他，把柳橙汁一飲而盡。

接近三個小時的餐會，我和他各聊各的，完全沒有交集。這樣也好，曾經親密相知的我們早已走成了兩條平行線。不知他到底經歷了什麼，性情、神態、樣貌都完全不同往昔了，清新可喜的形象已然大崩壞，眼前的他看起來像個油膩大叔，一副財大氣粗的土豪模樣。同樣的，他眼中的我大概也是皮鬆肉垮、皺紋橫生、身材豐潤、庸俗平凡的中年大媽。隨著時間的推移，我們都已不復當年了。

有一句話：「不在乎天長地久，只記得曾經擁有。」小吳也對我說：「你們兩人以前是相濡以沫，以後就要相忘於江湖。」說的是啊，時移事往，該走進歷史的就讓它走進歷史。每個人都要活在當下，珍惜眼前。

餐會結束了，大夥三三兩兩步出餐廳，我向幾位同學揮手道別，不再去留意他的身影。就這樣吧！