【網路徵文短評】盧建彰／一杯冰飲，至少有八種品嘗方式

一杯冰飲，裡頭有尖銳的冰塊，有甜美的汁液，有固體，有液體，甚至也有帶嚼勁、值得再三咀嚼的Ｑ軟，有時提神醒腦，有時豐富鮮美，就看你此刻品嘗的是哪個部分。

更會隨著時間變化，改變了物理特性，原本的尖銳傷人，可能慢慢化得圓滑順口，而那有嚼勁的部分，也可能因為溫度改變，慢慢失去彈性，卻創造另一種適切溫馴的口感。日子裡的重大事件，在那當下，未必能夠意識到，直到啜飲完畢，才發覺當初的理解或許片面。

杯側的刻度，提供了世界的標準，可是，正在這段關係裡的你我，又怎麼會知道這段感情，現在來到了百分之幾呢？你以為的消逝，可能才是回味的開始，還有可能來個意想不到的續杯。

本次讀到的作品都各有特色，彷彿生命的考察家，含著吸管深度汲取關係內裡的滋味，端著一把放大鏡精確地描繪每個凹凸痕跡，在夜裡，在清晨，在已被留下的孤單相擁，在從高速到慣性拋出的弧線，在一段段大腦灰白質中，檢視紀錄挖掘，讓心在已經極端快速運轉的世界裡，按下了一個精萃鍵，結晶了那些至情燒灼出的焦黑痕跡，收藏了遺忘但卻依舊存在的水痕，還把握每個溫度變化的瞬時，實在令人佩服。

在極短的篇幅中展現對人性關係的獨特觀察，讓人喜愛的數篇中，有些更以精巧的生活比喻，讓人在讀後有了掩卷嘆息的情緒。

女兒放學經過，見我讀得津津有味，也湊過來仔細瀏覽。她挑出心中美好的篇章，與我分享，讚嘆的語氣，令我十分驚訝；也許，好的作品真的就是能跨越世代，讓尚未有這種人生經驗的孩子，也能感受到創作者心裡那塊因為愛戀而開墾出的地土風華。

珍惜才有情感，寫下才是存在，真心為參與的創作者感到開心，不但以文字記下了那些銘心刻骨，更賦予情感關係嶄新意義。在虛妄難明的此刻，精確抓住當初那個愛戀眼神，為你們的深度喝采，為你們的洞察佩服。