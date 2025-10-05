周五去樂活中心值勤，活動課時照服員發兩張A4大小的學習單，讓長者練習寫字，這才發現中心的長者半數以上不識字──他們年紀與我不相上下，而我能完成研究所學歷，相形之下實在太幸福了。

我負責輔導的六人當中，梅姨程度最高，很快寫完學習單，注音符號ㄅ到ㄉ那張，對她而言是牛刀小試，另一張「一心一意、天天開心」，在「心」字下她另寫「心滿意足」、「天」字下寫「天天樂翻天」等俗諺，簽名後交出，照服員忙過來比一個大拇指。至於一旁的讚叔，他照自己的節奏慢條斯理寫完，對錯都不管地簽名後，一如既往擱筆不說話，等我幫他交卷。

中風半身不遂、右手無力的聰哥，邊寫邊念：「我不會啦，我不行啦！」惹得梅姨直嗆：「吵死人，每次都這樣，惦惦啦！」因右半身僵硬，他抬手走路都是一顛一顛的，寫字也是畫成一團的，根本看不懂，但他很認真，我只好當他與照服員之間的翻譯，每回照服員也會意地誇他寫得好。

中心年齡最長、已九十三高壽的乾阿公，老而彌堅，不需老花眼鏡就寫完學習單，但畢竟年紀大了，筆畫有些歪曲，可字跡全部正確無誤，也值得按讚。而八十八歲雙耳戴助聽器的森阿公，才提筆寫完ㄅ和ㄇ就起身去洗手間，回來坐下勉強再寫完ㄈ，嘆口氣放下筆，閉眼進入冥想狀態。我不敢打攪，稍待片刻，輕輕抽走紙張交卷了事。

最辛苦的是不識字的桂嬤，拿筆像拿拔雞毛的鑷子，食指和拇指抓著筆桿，照著學習單一筆一筆畫著，我提醒她戴眼鏡能看得更清楚，她忙丟下筆去拿眼鏡，笑嘻嘻戴上埋首描著。

她邊描嘴巴邊喃喃念：「青盲牛毋識字，無法度。」描完注音符號以及所有的「一」、「心」和「天」字，「開」字描半行，「意」字空著，頹然放下筆，望著我說：「好累，這支筆對我來說有千斤重，寫不動了。」我拍拍她肩膀安慰她，寫得不錯啊。等她照桌上的標籤描好名字後，就幫她交卷了。

我很享受去樂活中心值勤，每回的活動在在提醒我要珍惜當下，珍惜所擁有的一切，踏實樂活到老。