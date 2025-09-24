王淳驥／艙門打開的一刻

第一節下課，他悄悄進輔導室，帽簷壓得很低，像把自己關在小型太空艙。問他喜歡什麼，他用點頭、搖頭回答。我在桌上排開三張卡：呼吸、等一下、再試一次，並把今天的功課分成兩半。他盯著秒鐘滴答，手指在桌緣敲出固定節奏，我跟著數拍，像學習他的語法。

第二周，他在筆記本畫出一條走廊與階梯，旁邊寫：不想一起下樓。我說：可以先一起走到門口，再各自下去。第三周，他在門框輕敲兩下，算是打招呼。期中周，他第一次舉手問問題，下課把一張小貼紙貼在我筆電上：「謝謝等我。」

我在心裡把他視為外星人，藉此提醒自己用他的速度、他的語言，陪他把艙門慢慢打開。

期末前夕，我在白板上畫了一條軌道，把下一個小目標標記出來。他點點頭，說：可以，慢慢靠近。