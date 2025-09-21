伍華英／找個地方自在吃

到日本旅遊，去一家據說很有名的拉麵店用餐，我和外子先在門口電腦點餐取票，然後掀開門簾進入店內。一樓是排隊等候區，只見服務員用對講機說些我聽不懂的話，便引導我們上二樓用餐。

也許是我們孤陋寡聞、少見多怪，看見一整排像圖書館閱讀區一人一格的座位，外子笑說像清代科考的試場。很顯然的，這是個歡迎單身者又讓人不必擔心遇見熟人的設計，此外還有客製化的選單：湯頭濃淡程度、加不加蔥、加青蔥或白蔥等選項。當你按下桌前的按鈕，就有服務員到你「窗口」收取票根和選單，等餐點遞送完畢，服務員再將面前的小竹簾放下，讓你在半隱密的空間裡慢慢享用佳肴。

想和鄰座聊天？可以！不過，若有客人按鈴遞出一塊「周圍聲音過大」的小木牌，服務員即會上前規勸。若你想要增加餐具，一樣可以出示木牌，服務員便立刻補上。「無須與店員對話即能為您服務」，是這家拉麵店標榜的特色，我則對眼前這扇垂下的竹簾頗有好感，吃得相當自在。

由於不習慣與陌生人並肩而坐的拘束感，我很少走進鐵板燒之類的餐館用餐，尤其面前還有個人隨時盯著你，不停翻勺動鏟地遞送熱食，真是壓迫。以前外子想帶我體驗在路邊攤跨坐長椅，豪邁吃麵的滋味，可我始終不敢嘗試。大概是從小不曾外食，或者多半買回家吃，要我坐在路邊吃給人看，雖沒有「偶包情結」，卻老覺得彆扭。所以通常我會結伴外食，很少一人在外用餐，進餐館也要選背對門口的角落坐下，而這種近乎孤僻的心態，也常因選不定適合座位，讓久候的外子頗有微詞──這也算是另類的「社恐」吧？

在日劇《深夜食堂》的影響下，客人與主廚間因食物產生連結與互動，如今似乎漸漸成為飲食文化之必要。若無法適應這樣的用餐模式，說不定會錯失許多美食。看來，六十多歲的我該放下矜持，不管有沒有隔板、有沒有簾子，找到位子就坐下來吃吧！