前陣子和大學社團朋友去了趟澎湖——大約半年前，聚餐時有人提到：「還沒去過花火節！」在場十人討論沒幾句，也不管到時候能否請假，便衝動訂下機票。就這樣，六月底，我們松山機場集合，搭上起飛即準備降落的班機，抵達悶熱潮濕的澎湖。

大家相識十年，如今三十歲上下，但安排的行程依然像二十歲：玩水、跳島、環島，累了就回房間爆睡，醒了再玩桌遊到深夜。要說差別，就是體力條、耐曬度都不如從前，準備看煙火的那晚，甚至有點懶得出門。不過，既然名義上是為花火節而來，我們還是戰勝冷氣房的誘惑，準時前往馬公市觀音亭。

民宿老闆首推附近籃球場的觀眾席，可以舒服欣賞煙火。九點放煙火，我們八點半到，場邊已人聲鼎沸。成功占位後，有朋友覺得視線受阻，無法看到完整海平面很可惜，於是自請探勘，成功找到堤岸邊的「海景第一排」，讓大家移師過去。

這是我第一次在「搖滾區」看煙火，以前害怕人擠人，無論是大稻埕煙火或101跨年，都只在幾條街外佛系遠觀。反正煙火不就那樣？有需要勞心勞力鑽到前排，在人群中摩肩擦踵，然後等撤場等到天荒地老嗎？然而，就在煙火施放的瞬間，我被說服了：有需要！

從地面點燃、飛向空中的破空聲，連接如鳴鼓一般牽動心跳的爆裂巨響，瞬間火花在正前方四散，直衝眼底！我從來沒想過，煙火可以如此令人震撼。還來不及換氣，下一批煙火又升空了，有的散落成點點螢火蟲，在空中飛舞，有的像數十數百顆流星，拉出長長的尾巴；金黃璀璨的像美術用金粉，七彩繽紛的半途還會變色，在夜空畫出一幅幅完美的三百六十度環景圖。

我看得專注，幾乎忘了呼吸，旁邊時不時傳來群眾的集體驚嘆，小孩呼喊：「會不會打到我們？」十二分鐘如夢如幻，歸於寧靜後，人人臉上都閃著光。

之後才知道，花火節起源可追溯至2002年中華航空611號班機空難，該事件造成225人全數罹難，是台灣境內史上最嚴重空難。當時澎湖觀光產業重創，華航和縣政府在七夕合辦大型歌舞表演活動，並在漁人碼頭施放煙火，成功點亮了晦暗的氛圍。隔年第一屆澎湖海上花火節正式舉辦，一路至今已二十三年。

這讓我想到，幾年前疫情肆虐，我剛好在英國倫敦念書。身處異鄉，困在租屋處、公園、超市三連線，九成的時間就只有四面牆壁與自己，心情沒有大起大落，卻不可逆地緩步下跌。那年元旦，原先計畫去牛津找朋友，最後在各方壓力下取消，改成視訊誇年。

我們一起看線上煙火直播，閒聊這年的「悶」，語氣平淡，卻句句都情緒飽和，隨時會衝破臨界點。忽然，窗外傳來煙火聲，探頭一看，原來不遠處有人在屋頂放煙火，彷彿呼應彼此，另一頭也放起了煙火。火花零零星星、倏忽即逝，但在那一刻比任何金銀財寶都要珍貴，好像在說：「黑夜漫長，但我們都在。」

花火節離場路上，有夥伴哀嘆沒看到無人機演出（原定場次變更），上演悲傷五階段，其他人又好笑又同理、七嘴八舌安慰。我一邊笑著，一邊想起「此時此地此人」的說法，不管是煙火，還是眼前的溫馨畫面，好像都相當貼切呢！