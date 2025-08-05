宋文郁／給我親愛的寂寞芳心小姐

亂顫的枝上久違地開出了花

今年邁入六十一歲的阿姨，近幾年開始使用智慧型手機。因為曾經短暫當過電腦工程師，手機裡的各種軟體她學得很快：先是學會用YouTube放「吉卜力水晶音樂」、用Uber Eats點餐；後來我們替她辦了臉書帳號，她學會用臉書貼文、看影片，從此以後，我的手機訊息欄不時蹦出她分享的健康養生妙招或搞笑貓狗影片。

約莫是從去年開始，某次回家，阿姨有點害羞地向我們透露，她正在跟一個攝影師聊天。哪來的攝影師？她說這攝影師姓陳，住在台北，前陣子在她臉書底下留言，說想認識她。點開她的LINE一看，她和攝影師已經聊了將近一周。網路詐騙新聞看多了，我和媽媽一聽便知道是戀愛詐騙。我們嚴厲警告她，不要再和這個姓陳的攝影師聯絡，阿姨才訕訕地將他從聯絡人刪除。

隔了一陣子，阿姨又打電話來說那姓陳的攝影師陰魂不散，不知怎麼地又將她加回來了，而且兩人開始在夜間通電話。攝影師說要寄一箱保養品給她用，原價要八千元，不過看在兩人情分，算她五千元就好。你說我該買嗎？阿姨在電話裡問。我氣得顧不上即將開走的捷運，在捷運站裡隔著電話罵了她三分鐘──不是跟你說是詐騙了嗎？不能買啦！你跟阿公現在已經每個月都要跟媽媽預支生活費了，還要付看護的薪水，再被詐騙的話就真的沒救了。五千塊欸！能買多少東西？你自己去買一買DHC網購還比較實在。連珠炮似地念完後，阿姨笑笑說她知道了。下次回家，阿姨拿出手機，要我幫她把攝影師封鎖。

但是封鎖了攝影師以後，又有幾位男子輪番在阿姨的臉書貼文底下留言──一位寂寞的富豪、現居新加坡的單親爸爸、在敘利亞打仗的軍人……阿姨來者不拒，繼續在LINE上和他們聊天，分享自己的手做菜、傳全家合照，貼心註明「我是中間那個」；有時對方打來電話，親暱稱她「親愛的」，阿姨在房間裡咯咯笑著，身上穿著嬌俏可愛的新衣，亂顫的枝上都久違地開出了花。

我和媽媽仍舊不停告訴她，這些都是詐騙集團啦。躲在後面正在跟你聊天的男人，不知道是如何其貌不揚，不知道已經用這個手法騙過多少人了，阿姨總是嬉笑著說，是這樣嗎？原來是詐騙啊。但次數多了以後，我們也逐漸感覺，她或許從一開始就知道是戀愛詐騙了。不然為什麼每當對方終於開口要錢，她總能毫不猶豫，一手拿起老花眼鏡，一手熟練地在手機螢幕點下「封鎖」？或許是基數一多，對方本性畢露的時候也不那麼傷心了。中老年人的網路速食戀愛邏輯，原來和交友軟體類似。

詐騙犯的身影再次呼之欲出

有時我看著阿姨點開臉書留言，思考要和哪個帳號聊天，也不禁覺得，這場戀愛詐騙說不定是反過來的──如果早知自己受騙，就不會真的被騙了。她早就知道自己是在消磨時間。阿姨這麼聰明，和這些人戀愛，唯一要騙過的是自己吧。於是和她辯證這些究竟是不是詐騙，成了一場形式上的遊戲。

上周回家，阿姨又拿著手機和我們分享她最近的「新對象」，一個正在敘利亞打仗的華裔軍醫。我一面重複「這是詐騙啦」，一面滑動聊天紀錄，發現這段時間，阿姨每天向他鉅細靡遺報備生活細節：我爸爸去洗腎了，現在自己在家裡，做完家事正在休息，我剛洗完澡，這是我家的貓，我今天自己做了晚餐，下周末妹妹和小姪女會回來……而對方也一一回覆：親愛的好好休息、你做的飯看起來真好吃、真是可愛的貓……這位「華裔軍醫」的回覆似乎是從英文直翻，並不通順，我和媽媽眼尖發現他前後文不通地回覆「希望有機會煮飯給你吃，我也是個好酋長」，大概是錯把chef（主廚）寫成了chief（酋長）。

詐騙犯的身影呼之欲出，這場戀愛又要迎來同樣的結局，不過既然他還沒開口詐騙，或許還能在阿姨的聊天室裡再多留一陣子。但是這時我基於好奇心，隨手點開那人的臉書頭貼，看見底下幾個中年女性讚美的留言，心想這詐騙犯也真會選照片。我轉頭對阿姨說，你看，他也在騙其他人。這些人也跟你一樣。

「哪些人？」阿姨湊過來，我將那些女人的臉書檔案一一點開，舉起手機給她看。我原以為身經百戰以後，阿姨已經不會傷心，沒想到她露出落寞的表情。「也對，我什麼都沒有，他這樣的人不會愛我對不對？」阿姨說，我一時語塞，告訴她反正這軍醫的一切也不是「真的」啊。阿姨不知道有沒有聽進去，點開LINE親自封鎖了軍醫，而且這次，她要我幫她把軍醫的臉書好友也一起解除了。

我有點猶豫，告訴她解除臉書好友以後，就再也看不到這人了。阿姨堅定地說沒關係，看著我按下「刪除好友」。於是那些「親愛的」，那些錯漏的字母，她仔細交代過的每一個日夜，隨著聊天室刪除，再次陷入空白，一切重新回到她自己。

當時我還不明白，既然早就明知是詐騙，為什麼還會難過？直到寫作的這時我才突然想通，對方是不是「真的」，跟自己是否曾經感覺被愛著，其實是無關的。

寂寞芳心小姐，你顯然是遇上詐騙犯了，不過請容我提醒，你一直都是非常、非常值得被愛的。