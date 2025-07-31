晚上十點多到家，已經洗好澡的Y在我開門的那刻便抱上來，靠近的時候可以聞到他身上三合一沐浴乳的香味，隔著睡衣傳來的溫暖，融化了剛剛穿越雨巷回家的涼意。

然後Y拉著我的手，要我往屋子裡頭走，笑著說：「看看家裡有什麼不一樣？」

「我鞋子都還沒脫，門也還沒關呢，先等我一下。」Y安靜地等了一小會，見我換好拖鞋，便又迫不及待拉著我走到客廳中央。

「看到有哪裡不一樣了嗎？」Y一副自信滿滿的樣子，像是最會玩捉迷藏的小孩，一瞬間竟分不清他究竟是期待我找到還是找不到。

我開始快速巡視家裡。木地板乾淨，每個櫃子裡的東西都在它原本的位置上，甚至連桌面的小擺設都沒有挪動過的痕跡，幾件外出穿的厚外套也都掛在椅子上，客廳的面貌幾乎和我出去前沒有兩樣。直到靠近廁所，裡頭傳來清潔劑的芳香，一向蓋起的馬桶蓋被掀開，卻是以一副嶄新潔白的面貌。那座如同禮物般被打開的馬桶，彷彿在對我說：「歡迎回家，請安心地使用我吧。」

看到這裡，我馬上轉頭回答：「你洗廁所了！」

「沒錯，還有呢？」

看來找不同的遊戲還沒結束，Y絕對設置了多於一道的關卡。

我走進廁所旁邊的臥室，這一關比較簡單，我對Y說：「你還把床鋪都整理乾淨了。」不忘附帶一句稱讚：「看上去好舒服的樣子。」

「嗯嗯，沒錯，還有呢？」Y的笑容裡藏著一絲狡黠，好像這不過是最簡單的送分題，困難的還在後頭。

兩人小家不過一室一廳，廁所和臥室都已出過考題，剩下的只有客廳了。但客廳是一眼就看完的大小，如果一開始沒有發現不同，難道是細微如更換了一包衛生紙，或偷偷調換了櫃子裡的書本位置？

Y見我立在原地找不到頭緒，便拉著我來到飯桌角落：「看到了嗎？」

可是飯桌角落旁邊什麼都沒有啊，我只能告訴他：「沒看到。」

「你忘記這裡之前放著從好市多買回來的一大箱衛生紙了嗎？」

「對呀，那麼大的東西不見了我竟然沒注意到！」

「我把它們統統放進櫃子裡啦，現在家裡整整齊齊的。」Y還把置物櫃打開給我看，為了塞進那二十多包衛生紙，裡頭的東西全都重新擺放了，眼前的景象就像完美通關的俄羅斯方塊一樣。

找不同遊戲到此結束，Y果然是最善於躲藏的小孩，我一邊說著：「好棒，謝謝你。」一邊緊緊擁抱著Y。

這樣的遊戲平時都是我拉著剛下班回家的Y陪我玩，一樣是在他剛回家時便抱上去，在他還沒來得及脫鞋、關門，就拉著他的手把家裡當樂園一樣亂晃，再問他：「看看家裡有什麼不一樣？」如果他幾次都沒答對，便要假裝生氣地叫他再認真看看；如果答對了也是我獲得一番誇獎和擁抱：「謝謝你把家裡打掃得那麼乾淨。」

Y是在什麼時候把這遊戲學去，甚至把我的樣子也學得十足？我在擁抱裡抬起頭，望向他的眼睛，卻在那幽深的瞳孔裡，看見許多閃著碎光的自己。