小實／【這個職業有祕密】保單健診是一串人生跑馬燈
「你好，我剛進保險業，有保單健診的作業要做，可以讓我練習看看嗎？」
成千上萬保險新手可能都講過這句話，而這句話也是真的，新人訓練期間的確有規定的保單健診份數要求，而保單健診這件事，隨著入行的時間愈久，你愈會發現，其實客戶所購買的每一張保單都像戶口名簿一樣，留著生命不同階段愛的軌跡。
保單中潛藏的情感
我收過總經理像小山一樣高的保單，這些保單隨著時間更迭，換過幾間投保公司。在總經理的保單中，我看見初期的要保人是已經仙逝的董事長，他們是家族企業單傳，所以你會發現總經理當時是被保人，職位寫著「助理」。隨著四季遞嬗，要保人被保人更換成了總經理自己，這時你看到的是企業二代開始獨當一面，職級轉變，從助理到小主管、中階主管、高階主管，到當時的總經理，甚至時至今日，這位總經理也成了董事長。因著受益人的變更，你看見這一個家庭裡的生命無常；職級和所能負擔的保費金額直直往上，你看見企業二代的奮鬥史。
我收過高資建商家族的保單，兩個接班人，一位長子保額滿到讓人羨慕，次子只有少到不行的基本醫療實支實付。要保人是當家家長，他獨愛誰，保單上面展現得清清楚楚，而我們是家族愛恨情仇的保密者，什麼都不能透露。
我也收過老教授已故太太生前為他規畫購買的保單，看見老教授能夠擁有對金錢迷糊的本錢，來自於充滿愛與保險觀念的太太，甚至在老教授不知道的情況下，還以他的名字為他存下好幾筆滿期的愛，他們之間的感情是真的至死不渝。
保單健診不是作業
某年情人節，我送老教授巧克力，他像個小男孩一樣開心地說：「太好了，我會跟我太太分享，說你送了我巧克力。」當下我很尷尬，內心戲一堆，想說師母不是已經去世了嗎？教授說這個是什麼意思？難道我記錯了，師母沒有過世？不可能啊！
當我五味雜陳時，教授像是看穿我的疑惑，接著說：「喔，沒有啦，我還是把太太的照片放在床頭，每天睡覺前都會跟她分享今天發生的事。比如我今晚就可以告訴她，你送了我情人節巧克力，我很開心。」
這件事情讓我永遠記得，也讓我永遠感謝，保險這個行業除了投保拉鋸戰外，其實多的是看見人生之愛，真實的愛。那種溫暖足以照亮自己的心，讓自己記得這樣的善念，並繼續用保單照顧更多更多的人，讓善良得以變現。
保單健診不是作業，不是例行公事，也不是業務要銷售的武器，而是更清楚看見你的客戶過著什麼樣的人生，被什麼樣的愛所包圍。
作者簡介：
小實，初入保險業就把一年當三年用，113年闖進所屬公司前1%績效人員，相信我們在追求的是理想的生活方式。
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這個職業有祕密：保險業務員篇
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