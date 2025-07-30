李政霖／看不見的國寶魚

到烏溪邊看看水色，就會懷疑網路流傳烏溪名稱由來是「滿天飛烏」的真實性，因為很直觀的，烏溪就像濁水溪一樣，主河道的水總是烏灰混濁。

這條件非常不利於水下觀察。當我們站在長草叢生的河岸，看著那不透明的水，想著「啊，這裡一定有巴氏銀鮈」。那只能是連秋水都望不穿的痛苦。

但亞熱帶季風島的大自然，悄悄為人們開了小小的窗，暫時地。

不知哪次颱風過後，大量砂石滾滾乘流奔下，於中下游沉積下來，因為溪床被抬高，流量回歸正常時，此處便隱為伏流，在烏日段的某一點湧了出來，形成一段旁流，下游注入主流，源頭則來自地面下。

沒吃主流的濁水而是經過砂石的重重過濾，這段旁流，清澈的程度大概遠遠超過了西部水生動物及魚人的想像。一入水，乍見的是沒見過的畫面，碩大的鯉魚緩緩巡游，水草叢附近有鯽魚群來去。靜心細看，石鮒、史尼氏小、麥穗魚穿梭覓食，這是西部下游的生態景觀，大概沒有別處能這樣觀覽了。

在與岸邊草叢兩米距離處，「變出」三五個不動的懸浮身影。牠們有著一雙適應濁水的大眼，略凸的吻部，身形精瘦，輪廓滿是稜角，尾尤其細扁，體色略帶透明而布有麻斑，最顯著的特徵是軀幹中樞有一排「ㄑ」形黑紋貫穿，猶如一道拉鍊。

是巴氏銀鮈，生活在中下游草叢緩水與靜水區的一級保育魚。

比起本島的另外兩個近親，巴氏銀鮈的氣質有著幽微特異，背部帶有陰鬱的青灰，也不常四處游動，而是緩緩搜找覓食區域，然後頭下尾上定點斜斜懸停著，這種游法不屬於牠所應在的鯉科，而更像伏擊掠食的塘鱧，或海中的鑽嘴──與附近忙碌的鄰居們比起來，巴氏銀鮈就是個外星魚。

巴氏銀鮈的分布，僅限於烏溪中下游，這意味著牠們必須與台中彰化的人類搶水；而牠們對棲地的需求，是滿覆植叢的緩水靜水，這更是轉瞬間就能被整治工程、土地開發剷除毀掉的環境，甚至慣行的農耕也可能改變水土化學而威脅牠們，因此名列一級保育，跟國寶櫻鮭同列VIP。

但國法也護不了這些人們平時根本看不見的生物。六號國道如惡意針對一般，纏繞著烏溪開發，沿途有跨越之處便要製作大型固床工，破壞棲地，近年的鳥嘴潭工程更直接將棲地刨挖、將水引走；開發單位不是「沒看見有保育類」，就是聲稱有維持「基本流量」或有「補償措施」。

又來了一次大颱風，那個僅有少數人知道、能清清楚楚看見外星魚巴氏銀鮈的烏溪伏流湧水，現在也已不復存在，附近工程的土方被沖下來填平了湧流水道，水枯魚散，各種富國利民的計畫照舊，這一段的烏溪水又回歸了「看不見魚」的混沌狀態。