郭燈佳／【這個職業有祕密】從說故事的人到守護故事的人

當我正苦思公司如何轉型

進入保險業之前，其實對這三個字相當陌生。說陌生或許誇張，應該說，是那種接到推銷電話會下意識忽略的距離感。曾在這個產業的親人或朋友，幾乎皆已退休，對我而言，保險始終是個模糊又遙遠的名詞。

過去，我曾在全球前四大的聯合會計師事務所，擔任財務與稅務報表的審計工作，也在券商負責企業上市櫃的承銷業務，後來創辦媒體集團，專注內容出版，包括書籍與影音節目。那時的我，是個說故事的人，用各種形式記錄與傳遞他人的生命經歷。

然而，疫情猝然而來，各行各業的實體活動幾乎全數停擺。我開始規畫IP（Intellectual Property）授權，雖有備案，仍遭遇前所未有的挑戰。當我正苦思公司如何轉型時，一位舊識——曾在出版活動中演出的歌手——打電話問我：「要不要買防疫險？確診就能理賠。」出於情誼，我毫不猶豫地答應了。她當初參與我舉辦的活動，如今在保險業努力，我自然也想挺她一把。

這是我人生中第一份主動購買的保單。沒想到，買完後她說：「我幫你做保單健診。」我一愣，心想我根本沒其他保單吧？結果竟然有，是家人幫我買的壽險與意外險。那一刻，我忽然有一種說不出的觸動。原來在自己不知道的時候，某個人已偷偷為我留下備忘錄。

「這些保險能做什麼？」

「自然或意外死亡會理賠，可以留愛給家人。」

「那有我自己用得到的嗎？」我想知道，除了這些為了家人預留的保障，是否也有能在遭遇突發狀況時，直接幫助到自己的內容？

「有，就是你目前缺的醫療險。」

她開始跟我解釋什麼是醫療險、住院日額與實支實付，還幫我規畫了一份理想的保障內容。但保費數字一出來，我本能地計算起划不划算。畢竟在金融圈待過，看到成本就會想對照回報。她只是平靜地說：「這是你真的需要的保障金額。」

就在猶豫之際，她問我：「你要不要乾脆入行？反正你都已經開始關心了，而且疫情也不知道什麼時候會結束。」

我笑了笑，說再考慮看看。

然後沒多久，親人住院，我變成全職陪病者。那是我第一次這麼近距離地跟醫療系統接觸。引流管、住院通知單、床邊的聲音、夜晚無法真正入睡的感覺。

身心俱疲、被時間徹底綁住。

我拿著保單申請理賠，不到一周錢就進帳了。金額不算多，但那不是關鍵。重點是，這個過程沒有再加重我當時已經滿出來的壓力。

那一刻，我終於明白保險的價值：不是花錢買機率，是在意外突來的日子裡，有人讓你不必孤單承受。

於是，我踏進了這個行業。

這是一場一對一的相遇

每天早上八點半，我坐在會議桌前參加培訓，聽前輩分享他們的客戶故事。說真的，起初很不習慣，過去在出版業，我做的偏向B2C（Business to Consumer）的模式——我們策畫一本書、設計一個節目，會花很多時間研究受眾的喜好、市場的趨勢、行銷的策略。產品一旦推出，就像把種子撒到市場裡，等著它在某個時間、某個角落發芽。你可能永遠不會見到讀者，只能透過銷售數字或留言評價，想像他們的反應與情緒。

但保險不是這樣。這份工作不是面對「市場」，而是面對一個個活生生的人，直接看著他的眼睛，聽他講他的父母、孩子、身體、收入、夢想，甚至他的擔心與脆弱。這是一場一對一的相遇，傾聽一個人的故事，然後陪他走進未來的不確定。

我原本是說故事的人，現在學會了聽故事，而且當你真的走進別人的生命場景，會發現這其實是一個陪伴的工作。不是解決問題，是先理解問題；不是說服別人埋單，是陪他一起面對那些他平常也會害怕、不想去想的事情。

持續三個月後，我把出版社交給了信任的夥伴。沒有放棄那個身分，只是暫時把它放在一旁。

今年五月，我以全國業績冠軍的成績結訓，完成了這段入行旅程的第一章。那天，我沒有太多喜悅，倒是有一種很安靜的感覺——像是「嗯，我真的走進來了」。

保險不是改變命運，是讓命運來的時候，我們不至於摔得太重。我喜歡這份工作的原因，也不是因為它穩定、自由，是它讓我重新靠近人，靠近那些我們平常沒空說出口的關心。

過去的我，是個說故事的人；如今的我，是守護故事的人。

這不是一次職涯的轉彎，而是一場生命的迴旋。它讓我回到人的需要，也靠近了曾經忽略的自己。

作者簡介：

郭燈佳，曾任KPMG、PwC審計組長、兆豐證券資本市場業務本部襄理，具財務與資本市場實務經驗。離開金融業後，創辦「島座放送」媒體集團，長年耕耘內容策畫與出版發行，也持續以詩書寫人與世界的細微關係。現為保險專家，結合金融專業與風險管理，提供貼近人生節奏的財務規畫服務。