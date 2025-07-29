郝妮爾／【網路徵文示範作】結婚以後，哪句話被你重複最多次？
忘記是誰說過：「想要重複愛上一個人很多次，所以決定結婚。」且因太年輕就把這句話聽得太重，以至於Allen在我二十三歲的時候提出結婚的邀請，我也就這麼答應了。
為了試驗這句話的真實性，長年來我不斷以「如何重新愛上一個人」的問句，步步為營地思考自己的婚姻。偏偏，生活中絕大多數重要的時刻，我總往反向走去──例如發現必須選擇L號內褲的那一天、例如生完孩子看向沾滿血跡的身體鬆垮疲軟，又如數個因憤怒而暴飲暴食的夜晚隔日無法避免的水腫與緊接而來胡亂冒出的痘子──在這些時刻，我思考都不是「如何重新愛人」，卻是：這樣的我，哪裡值得被愛啊？
那些時候，總把問句揣在心裡，擔心他先問出，而我無法招架。
所幸，多數時刻，Allen只是在乎：「妳有沒有吃飯啊？」
而我，也總是因為這個質樸的問句，不必多花力氣，就想起自己是怎麼愛上這個人的。
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協辦單位／台灣文創發展基金會
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