小北／【這個職業有祕密】保單寫著我們的故事

我是小北，在保險業服務了十八年，但不論是穩定升等，或是取得什麼樣的專業認證、國際獎項，我始終認定自己是一名業務員。

大家對這份工作的內容不陌生，卻往往不易體會其背後意義重大。由於我有某種程度上的情緒表達障礙，也就是俗稱的偶包，所以下面對於工作內容的介紹，可能偏向平淡簡單。

生一次病就花掉一輩子的存款，怎麼辦？

我對這份工作最常用的描述，是「賣書」，賣的是「要保書」和「聘書」。在這過程中，我參與了非常多人的喜怒哀樂與生老病死，也為自己的人生之書增添許多章節。

故事翻到2018年的那個夏天，一位平時開朗幽默的大哥打了通電話過來，我接起後劈頭就問：「平時不會打來的人，今天是有什麼好康要分享嗎？」他不改幽默本色：「我剛去醫院，醫生說我得了肺癌，在淋巴上看到七顆腫瘤。這要算是好康的話，分你幾顆也沒什麼問題啦！」電話另一頭的我嚴肅了起來，「明天我去你家了解一下情況，看能不能給些建議。」就這樣，我結束了那通電話，雖然不是第一次遇上這種狀況，但當下仍感到震憾。

翌日到了大哥的家中，大嫂愁雲慘霧地坐在左邊，大哥卻一派輕鬆地坐在右邊，左右兩邊彷彿高低氣壓，碰撞出中間的交界區，自然成為我的一席之地。大哥非常反對化放療，大嫂看他想放棄治療，不禁眼角泛起淚光，我則建議轉診到其他醫院，尋求更好的解決方案。果不其然，當時剛出現比較成熟的免疫療法，在基因配對後醫生也宣告大哥適用，但那療程大約是十八到二十四個月，每三周要注射一次，每次大約十二萬！換算下來，一年要兩百多萬的醫藥費，大嫂聽了差點沒昏過去……

幾天後我又到了大哥的家裡，仍然是高低氣壓的碰撞，仍然留了一個交界區的位子給我。這次大嫂首先發難：「這個醫藥費我們負擔不起，又不能不醫，怎麼辦？生一次病就要花掉我們一輩子的存款、退休金，真的好不公平……」身為一家之主的大哥，這次也沒辦法強硬地說他就只要這種療法。我有備而來，說：「沒關係！大哥有保險，額度也夠，只要依循這樣的方式去理賠，醫藥費是不用太擔心的。」在說明完保障內容可以怎樣與療程配合，大嫂半信半疑地稍稍放下了心－－畢竟大多數的人，是不太敢相信每年繳交一兩萬塊的保費，居然能夠創造上百萬的價值，但基於對我的信任，便開始了免疫療法的路程。

半年後，大哥狀況日漸穩定，由於幾乎沒有副作用，他看起來比一般人印象中的癌症患者要健康許多。在風和日麗的這天，我照慣例來做理賠服務，不同以往的，是家裡的氛圍跟窗外的天氣相比毫不遜色，所以我愛坐哪就坐哪。在我剛坐定、檢視收據文件時，大嫂突然開口：「小北，謝謝你，你是我們家的貴人。」當下我心裡喜悅滿溢，甚至比上台領獎還開心－－可能領獎對我來說是家常便飯吧。

「沒什麼，這是我應該做的。」這句話被我的偶包淡淡地說出口，但感動深深地存放在我心裡。

儘管日日折磨，她卻未曾想過要放棄

不知道是體質的關係，還是命運的設定，有一天，我轄下的業務員忽然告訴我：「上個月我去做健康檢查，報告出來了，我好像得了乳癌。」「蛤？什麼叫好像？是就是，不是就不是啊！」我驚嚇地說。她低著頭，小小聲補上一句：「你能不能找一天陪我去醫院？」那是2021年，Covid肆虐的那年。

看完報告的當晚，我們遵守著防疫措施，不在室內聚集，來到河濱公園。她因為報告的結果，一句話都說不出來，而我試著突破僵局，脫口而出：「雖然沒有經過醫學證實，但我聽說乳癌比較容易發生在不輕易訴苦的人身上。」聽完她淚水止不住地落下。「別難過啊，要是說錯什麼，我跟妳道歉。」過了一會，她緩緩開口：「你沒有說錯。從小到大，我一直跟家裡關係不好，不管是情緒勒索或是過多的期待，都一直壓抑、控制著我。即便如此，家人還是偏心，沒把我當一回事，這三十六年來，我活得不像自己。」「能勒索妳的永遠都只有妳自己。」

那天，我把所有自己聽過的金句、學過的理論跟她分享，我不知道那算不算接住她的情緒，但她似乎好些了。

隨之而來的，是一連串的化療、標靶，各種副作用在她身上一項沒少，從掉髮到光頭，從切除到重建，儘管日日折磨，她卻未曾想過要放棄，反倒轉換心態，積極過好每一天，就算可能是最後一天！我的業務跟我一樣，也許會迷路、會徬惶，但我們都選擇堅強。

我的保險人生故事書仍在編寫中，精采難忘的外傳不知道什麼時候會新增，而這份工作帶給我的辛勞、感動以及生命價值，也不斷地更新。感謝這份有苦有樂的工作，豐富了我人生體驗，而這些體驗都將化成養分，在某天幫助身邊有需要的人。

作者簡介：小北，無限期在保險業招募夥伴的業務主管，喜歡用最簡單易懂的方式講述保險，協助客戶利益最大化的方式使用保險，立志不會再有人不懂保險而受害。