春曉／【這個職業有祕密】不是賣保單而已

從媒體業轉職做保險業務

我今年三十一歲，任職前三大保險公司的業務襄理。從政大畢業後，我在媒體業工作，看似順風順水、合情合理的人生路線，於二十七歲那年很跳tone地轉職南山人壽保險業務。

當時換跑道的原因，是工時過長，每天都深夜才下班，加上有家人因為保險受惠，因此決定接受現任主管的邀約而加入保險行業。

第一次對父親說我要從媒體業轉職做保險業務，本以為他會很反對，希望我走原本的路，爸爸卻出乎意料地支持：「當業務一年，勝過在外面三年。」工作半年後，我才明白這話的道理，業務看盡人生百態，要與各種人交朋友或談生意，不知不覺在極短時間學會應對進退。

保險業務員的工作，主要是和人對談、理解他的擔憂，透過專業規畫轉移他的風險。先「聽懂生命故事」，然後才是銷售保單，以及成交保單後的各種服務－－小至變更地址及付款方式、大至資產配置、預留稅源，還可以更全面包含車險、住宅險、旅平險等方位需求，甚至拓展到整個家庭。

許多人以為業務員最重要的是「口才」，但我發現優秀的保險業務，反而是很會「聆聽」。因為我們要聆聽眼前這個人他的家庭狀況、工作、煩惱、在意的人、擔心的事等等，才會知道如何藉由保單帶走他的擔心、達成他的願望。

記得某次朋友說想幫媽媽了解長照險，如果是一般業務員，可能打了長照建議書就直接販售了。但我想先了解對方既有保單的狀況，所以請朋友去問看看。一問之下，我們才發現媽媽竟然一直只有意外險，而朋友之所以想規畫長照險，背後真正的擔心是萬一媽媽突然生病，自己與手足難以負擔高額醫藥費。經由一來一往的討論後，我先改以終身醫療當主約，並補強住院實支、重大疾病，待他隔年辦完婚禮有預算後，再來處理媽媽的長照。

不是你的保單也要做服務

對我來說，保險業務員最重要的售後服務，就是理賠。菜鳥時期，主管曾教我：「理賠一定要最快速度送件。」「理賠要用搶的，就算不是你做的保單，也要多做服務。」我記起這句話，等待各種服務機會，卻萬萬沒想到，人生第一件癌症理賠以及身故理賠，竟是自己的爸爸。

「發生在別人身上的是故事，發生在自己身上是事故。」這話說得真沒錯。當時父親因為癌症三期，須申請理賠，但爸爸在其他家保險公司舊有保單的業務員已離職，所以是由我協助申請，金額下來，我對照當時的簽約內容，發現他們漏賠一筆癌症手術金。再次溝通後，順利多賠一筆六萬元，那時我突然意識到這份工作的使命：要是我沒進來做保險，也不會懂保險，那爸爸今天可能就少領到那六萬元理賠金了；它可能是一般上班族兩個月的月薪，或是讓我們家可以多買二十八箱亞培安素。

隨著年資增加，我也陸續為更多客戶申請理賠，當看見款項撥轉下來，客戶放心的模樣，就再次感受到這份工作的美好。

當然，也不免碰上無法順利請款的時候，根據我的經驗，問題多半是早期投保的保單，因為年代久遠，客戶已經忘記原業務跟他說的規則，或是原業務沒有講明白，又或是投保前沒有細細研讀條款，也可能真的沒有保到該項目。那些幫不上忙的無力感，也會使我哀愁，但轉念一想，唯一的解決辦法，就是「我來多做一點」！多幫客戶整理保單、複習保單、補足缺口，或許就能減少這類事情發生。

「轉念」也是我在這份工作中學到的能力。看遍生老病死殘，聽聞許多故事，反而讓人變得更堅強，甚至可以說變得無可救藥的樂觀。當初鼓勵我進入保險業的父親，在罹癌後因為保險金而能安心治療，儘管父親最後仍前往西方極樂世界，於我來說依然是壽險事業歷程中最大的祝福。

保險業務員因為會第一時間接到客戶發生危難的消息，經常感到哀傷，卻也因為自己能派上用場、自己的工作能真正幫助到人，而體會這份工作的美好。

作者簡介：

春曉，以「溫暖專業」的業務為個人職志，希望透過保單規畫守護每位客戶的家庭。因為太熱愛這份工作，不當母親、太太、女兒的時候，就是瘋狂工作的業務主管。