蔡函原／核桃乳酪麵包

聯合報／ 文／蔡函原

走進店內，果然來晚了。麵包所剩無幾，目光大致掃過，只剩生吐司，蔓越莓吐司和鹽可頌。

我問，核桃乳酪麵包賣完了嗎？口氣難掩失望。櫃台的女店員戴著口罩走上前招呼，說剩下這些麵包也很好吃。似乎是想照顧我的心情，雖然隔著口罩，還是感受得出她藏不住的熱情與友善。原本想就此放棄，最後仍買了十顆鹽可頌。想著，也該以實際行動回報她的親切。

結帳時，她將十顆鹽可頌分裝成兩包裝進紙袋。突然間，她打開下方抽屜，拿出一個已經用包裝袋包好的麵包，我定睛一看，是核桃乳酪麵包。

「這個送你吃，昨天賣剩的本來要留給自己。」

「那你怎麼辦？」

「沒關係，我還有其他麵包。」

還沒從驚喜回過神來，她已經把麵包放入紙袋。

「你今天回家不吃一定要冰哦。」分開前，她仍不忘叮嚀。提著一袋溢滿的溫暖心意，我開始想像，每一口都是香甜。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
閒話吃喝

逛書店

完美投資組合：親訪10位投資界傳奇的長勝策略

NT$ 434

成功人士的用時智慧：向世界百位高成就人士取經，學習事半功倍的時間運用智慧，讓你不再身心俱疲、收穫更大快樂

NT$ 294

華爾街頂尖操盤手的黃金投資法：7大獲利商品、2大操作手法，金融危機下的致富之鑰【附贈入門別冊：Mr.Market市場先生─台灣黃金投資，第一次操作就上手！】

NT$ 294

攀高、續抱、快逃——K線之道：股票要漲，不能純靠題材，更需要資金拉抬。K線比財報早知道，賺到70%漲幅。

NT$ 336

延伸閱讀

劉冠吟／對你愛不完

蔡函原／核桃乳酪麵包

Michelle／法官這職業該怎麼說

薩芙／記憶中的諾貝爾圖書城

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。