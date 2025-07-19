蔡函原／核桃乳酪麵包

走進店內，果然來晚了。麵包所剩無幾，目光大致掃過，只剩生吐司，蔓越莓吐司和鹽可頌。

我問，核桃乳酪麵包賣完了嗎？口氣難掩失望。櫃台的女店員戴著口罩走上前招呼，說剩下這些麵包也很好吃。似乎是想照顧我的心情，雖然隔著口罩，還是感受得出她藏不住的熱情與友善。原本想就此放棄，最後仍買了十顆鹽可頌。想著，也該以實際行動回報她的親切。

結帳時，她將十顆鹽可頌分裝成兩包裝進紙袋。突然間，她打開下方抽屜，拿出一個已經用包裝袋包好的麵包，我定睛一看，是核桃乳酪麵包。

「這個送你吃，昨天賣剩的本來要留給自己。」

「那你怎麼辦？」

「沒關係，我還有其他麵包。」

還沒從驚喜回過神來，她已經把麵包放入紙袋。

「你今天回家不吃一定要冰哦。」分開前，她仍不忘叮嚀。提著一袋溢滿的溫暖心意，我開始想像，每一口都是香甜。