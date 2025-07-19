我小學三年級、九歲那年，郭富城從香港來到台灣發展，就是那年，人生中第一次墜入愛河（對，跟郭富城墜入愛河）。在香港土生土長的郭富城，初入行是舞者，但一直沒有好的機會發展，直到1990年到台灣拍攝廣告，被潑水後的深情眼眸加上經典台詞：「你是我的巧克力。」馬上爆紅。那年，少女們的審美觀從此被更新；那年，一回頭整個大街小巷都是「郭富城頭」的男生。

無人能出其右的舞台魅力

每個九○年代生活在台灣的人，都經歷了「郭式美學」的洗禮，標配是光陽機車加上中分頭還有花式手勢：「對你愛愛愛不完。」一砲而紅的郭富城趁勝追擊推出第一張專輯，觀眾們驚訝地發現，除了長得俊美之外，他舞技極其出眾，接下來的三十多年，站穩江湖他靠的不只是那張石破天驚的臉，而是無人能出其右的舞台魅力。

1994年，郭富城推出《渴望》專輯，「渴望的心，渴望有你。」再度傳遍大街小巷，已經升上國中的我，賣力拚到好成績以跟父母爭取參加歌友會的資格。還記得當晚排隊進入環亞飯店（現更名為茹曦酒店），是我第一次看到天王本人，「啊原來這就是明星！」這感受深深震撼了我，就算在很小的、演講用舞台上跳舞，他看起來還是這麼耀眼。我爬上攝影大哥的看台，像猴子一樣掛著，以追求更好的視野。偶像崇拜對於青少年來說，就像當時人生的定錨，那是一種對未來的憧憬，也是「成功的大人」的縮影。

網路世代來臨，科技及濾鏡的隔絕，觀眾們接收到的不再是真正的顏值以及扎實的表演能力。主流改朝換代了，貓系鹽系甚或近幾年席捲世界的韓式美感，非常吃妝效的成敗。即使潮流更迭，被歌迷暱稱為「阿王」的郭富城卻從未被說「過時」。不是因為阿王不會老，而是因為他一直在自己的道路上往前跑，跑在自己堅持的路，不是眾人趨之若鶩的路。當大家說他只會跳舞不會唱歌，當大家說他長得太帥不會演戲，他一再地證明人生沒有一定，只有努力。

這樣的「平實」仍是頂標

從出道以來每年都在開大型演唱會，郭富城為舞台而生，年年超越自己的巔峰。今年郭富城再度來到台灣開唱。站在台上的他已經五十八歲，相較以往把人體競技搬進演唱會現場，今年的郭富城在舞蹈方面的呈現相對平實許多，然而這樣的「平實」，擺在現今很多一線歌手身上，都還是頂標。

郭富城的演唱會有一個很大的特色，就是沒有特別來賓。沒有來賓意味著歌手要付出更多時間跟體力，也沒華麗有梗的對話可以撐場發新聞，然郭富城的演唱會多年來皆如此。靠著郭富城的舞台魅力，手拿一支麥克風從頭跳到尾。說實在的，跟前幾年冒著生命危險在舞台上翻轉的阿王，我更享受觀賞現在的他，怡然自得，出神入化。

追著郭富城的這些年裡，我跨越了小孩、少女到中年女子的過程。理著赤青（tshiah-tshinn）國中生頭的時候，他的勁歌熱舞是我升學壓力的出口；在我開始談戀愛的時候，郭富城唱起周杰倫作曲、方文山填詞的抒情歌〈愛情〉，讓人驚訝他對於慢板歌的駕馭能力；我健身的時候總播著阿王的歌單，讓他三十年從不走樣的身材給我鞭策；在我忙著衝刺工作的這幾年，見證了他以《三岔口》、《父子》、《C+偵探》、《殺人犯》四度獲得香港金像獎最佳男主角的提名。

我忙著爬我人生的山頭，但阿王永遠爬得比我更快。當偶像後浪襲來，他以穩定的作品品質及大型巡演來回應這個市場。有高潮有低谷，郭富城的演藝人生彷彿跟我同步，只是他總是走得又快又遠。追偶像這件事，是平凡人生中的奇幻夢境，知道有一個人如此自律與美麗，總是帶給我人生中許多激勵。謝謝阿王，讓我們見識中年之後的路依舊很寬，讓我們不會對世界失望，永遠愛不完。