陳祖安／全明星村一日遊

美國職棒大聯盟全明星賽，今年在亞特蘭大勇士隊主場開戰，為期五天的「明星周」，會舉辦全壘打大賽、未來之星賽、各領域名人交流賽等，兩聯盟對戰在最後一天登場。

這些賽事外，球迷在明星周期間，還有許多可以親身參與的活動，通常集中在主場周邊，名為全明星村（All-Star Village）的大型室內或戶外廣場。我的追球賽人生，尚未解鎖明星賽，最近距離的一次是2023年暑假，在明星周時造訪主辦城市西雅圖，因而去到全明星村一遊。

我和友人從室內的Play Ball Park開始旅程，先走到模擬球員locker room區域，裡面展示了入選球星的置物櫃，像是當時美聯最高票大谷翔平的座位，除了球衣球具，還有他最愛的一套漫畫《灌籃高手》、耳機和電玩遙控器等物品。照片拍好拍滿好後，又行經喜好收藏的球迷不能錯過的球員卡交易區，以及不同時段推出的退役傳奇球星簽名、合照活動。我們這團共有三個小孩，所以主攻給小朋友玩棒球的趣味遊戲區，包含跑壘競賽、九宮格丟球、揮棒打擊練習和AR、VR實境體驗等。我覺得最有趣的是選秀儀式區，小朋友在單子上填好自己的名字以及偏好守備位置，比方「Ichiro、外野手」，主持人會念一段介紹詞：「2023年，西雅圖水手隊，選秀第一指名的是……外野手Ichiro！」Ichiro就能站上舞台，拿著象徵加盟的球衣，接受喝采。

日籍球星鈴木一朗的大聯盟生涯，有十四年效力於西雅圖水手隊，最後也是回到水手隊引退，還成為球隊第四位背號退休的傳奇球星，朗神對西雅圖的重要性不言而喻。因此，會場中還有鈴木一朗專區，展示他的球衣球具、紀念球、獎項等物件，以及一張他和隊友、名人堂球星小葛瑞菲的大合照，呈現球隊擁有這兩大球星的美好年代。也因為鈴木一朗的關係，旁邊還展示了大聯盟歷來的日籍球星，如野茂英雄、松井秀喜、達比修有，當然少不了當今最紅的大谷翔平。並有棒球如何自美國引進日本的歷史，愛考古的我看得興味盎然，此時，好友貼地把三小帶去美食區，讓我專心補充棒球精神食糧。

吃飽喝足後，我們又走到彩繪刺青攤位，流輪在身上留下喜愛的圖騰。再去領取免費紀念──印有全明星賽字樣的壘包形座墊及填充棒球，雙手因此沒空間了，我決定避開荷包會大失血的周邊商品區，快步走出室內會場來到室外球場（美式足球海鷹隊主場）。這裡剛舉行完「真」選秀儀式，我們又在舞台上、球場裡做各種擺拍，才結束美好的全明星村之旅。台灣職棒明星賽也愈辦愈好，去年最後總教練們上場打球的畫面，更讓球迷們讚聲不斷。期待未來聯盟也可以舉辦更多球迷同樂的活動，為台灣職棒發展創造更多商機！