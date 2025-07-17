林逸欣／送你一袋大便－－我是說真的！

簡直像在看某種高級保養品介紹

你知道這世界上有「送大便」的服務嗎？我不是開玩笑，在國外，真的有一家公司主打匿名報復服務，只要線上選擇一款糞便（馬的、牛的，甚至是更稀有的）、選擇乾濕狀態、是否加上可愛的笑臉封條，結帳時用加密貨幣付款，對方就會收到一個包裝完整、外觀中性，但內容驚喜（嚇）的匿名包裹！

這項服務號稱不違法，但極具心理衝擊，提供給那些想報復又不想留下紀錄的人，據說服務範圍擴及全球，惡搞與宣洩兼具，可謂現代文明社會最不文明的一種禮尚往來。

原以為，只有惡趣味才會和糞便產生交集，萬萬沒想到，在素來充滿人情味的「GC贈物網」平台上，居然也看到一則「送大便」的贈物刊登，而且光明正大！

不過，這次送大便的人，不是要讓對方崩潰，而是讓植物成長。刊登者是公益團體會員「台灣馬術治療中心」所運營的「希望馬場」。贈物標題非常老實：有機肥料──馬糞，贈物資訊則寫得鉅細靡遺，從馬糞的養分、成分、對土壤的好處、纖維分解菌、腐植酸，一路講到施用後的地溫提升與微生物繁殖……邊看邊覺得，好像不是在看大便，而是在看某種高級保養品介紹。話說你有看過送得這麼誠懇的大便嗎？

這個贈物不只內容專業、誠意十足，還很有系統：「以麻布袋裝（三十至五十公斤一袋），可自備袋子前往領取，若需求不大，也可以索取少量。」並且附上原物主（馬）與贈物的合照──馬兒看上去健康可愛，馬廄整齊乾淨，彷彿在告訴大家：「雖然我們送的是便便，但這是一份純淨、友善、品質有保證的贈物喔！」

人與動物共同療癒世界的溫柔循環

這些便便的主人，是一群每天陪伴身心障礙孩子進行復健與活動的「馬醫生」，執業的馬兒需具備健康的身體、平穩的情緒，且平時以橄欖油保健腸胃，可想而知排泄出來的東西也不馬虎！這些「上等大便」所承載的，不只是有機肥料的實用價值，還隱含著人與動物共同療癒世界的溫柔循環。

永續，不只是人與人之間的事，也包括人與動物、人與土地的關係。馬兒陪伴孩童成長，孩童的笑聲滋養馬兒的情緒，馬兒的糞便回饋到土地上，讓植物生長，再供給我們食物與空氣，這是非常完整的生命循環。

我看過許許多多神奇的贈物，斷頭的獎杯、走不了的手錶、壞到徹底的音響，但「送大便」的誠意與意義，簡直是奇葩贈物的集大成。過去我們以為令人嫌惡的便便，只有沖進馬桶或用來罵人的用途，現在居然能是一份禮物；而一樣是大便，國外把它用來搞報復，台灣馬術治療中心卻把它當作資源，給耕種的人使用。看似相同的產物，在此有了截然不同的意圖與命運，決定它走向的，正是人的選擇。

有在種菜的親戚說，一般馬場的馬糞是販售的，因為算是珍貴的有機肥，不可能免費送人。我後來一查，網路上賣馬糞的也不少。至於希望馬場裡馬兒所食用的橄欖油，則部分是由GC贈物網的會員捐贈，現在馬場免費將馬糞送出，真是一個很棒的回禮。這份禮物不限當初捐贈橄欖油的人，而是開放給所有人，合用就可以索取。

這「糞」大愛，既呼應了莊子所說「道在屎溺」（笑），亦再次印證了GC贈物網一直想傳遞的理念：一件物品的價值，不在於它看起來是什麼，而在於我們怎麼看它、怎麼使用它，就算是一坨大便，也能發揮善的力量。話說回來，我認真在想，我家陽台的九層塔最近長得有點疲憊，是不是也該拿一袋來試試？

SDGs 10：消弭不平等 × SDGs 3：健康與福祉 ●聯合國提出的永續發展目標（SDGs），包括十七個核心目標，如終結貧窮、性別平等和氣候行動等重要議題，旨在全球一起推動永續發展。「GC贈物網」除了是共享物資與斷捨離的好幫手，也是台北市政府社會局指定的公益捐物平台。平台上六百四十七間公益團體及偏鄉學校，服務於各個不同領域，包含兒童、婦女、身心障礙、罕見疾病及動物福利等。他們致力促進弱勢族群的社會包容、消弭不平等，並透過服務、教育及宣導，提升特殊族群的健康與福祉。歡迎上GC贈物網App需求區，以日常的行動支持他們在社會各個角落持續進行服務。