看戲的人紛紛入座，周遭偶爾爆發不期而遇的驚喜尖叫，讓這座不大的劇場充盈著私密且相親相愛的氣息。我坐在台下等開場。距離上演還有十分鐘，可這一刻我等了七年，這部作品終於改編成舞台劇。

音樂響起，漆黑的舞台驟亮。演員憑空出現，開演才十秒，觀眾就笑了，笑聲一陣又一陣，幾乎沒有停過。身為看過原著十次以上的編輯，我可以自豪地說，演員還沒開口，我就知道下一個笑點是什麼，可是舞台有其魅力，演員、音樂、燈光，以及導演的各種創意巧思，原著穿上華麗衣裳，長出了翅膀，我重新認識這個故事。

散場了，我向作者打招呼。他正靦腆地跟觀眾一起排隊，等著要跟演員合照。隊伍排得很長，看不到盡頭。改編很成功，首演滿座，喜劇撫慰人心，可想起過程卻有淡淡的哀愁。這作品當初一連載，就因幽默有哏而大受歡迎，可是主角與主題違反正統價值觀，推廣影視版權時屢屢受挫。許多買家衝著作品的高人氣而來，評估許久後又放棄。眼看著作品合約就快到期，我們自己都要放棄時，終於遇到願意排除一切險阻的製作方，並以快速且高強度的節奏改編劇本、排演，敲定場地檔期。

要是每部作品最後都這麼順利就好了。很可惜，更多狀況是甫交稿就頻頻被製作方評估的熱門作品，始終沒成交；順利賣出影視版權的小說直到合約到期都沒拍出來；歷經多年製作改編的作品一上映，慘到我都不想承認是編輯；作者務求忠於原著的改編很無聊；作者放手讓製作方發揮的作品，改到連親娘都認不出來；也有那種叫好又叫座，卻因為演員被炎上而蒙上陰影，草草結束……

推廣過程中，給作品各種「指點」，質疑作者一堆問題的製作方到最後都不會買。真正喜歡的買家跟作者見面時非常尊重，甚至微微飄散見偶像的氛圍。所有的改編都有其困難，有些製作方當成待克服的考驗，自然也有人當這是壓低授權費的籌碼。

從作者完成作品、售出，乃至改編上映的過程變數太多。我的心情從一入行的萬分期待，歷經各種冰火五重天的刺激後，慢慢能平常心以待，理解不管作者與公司有多期待，一部好作品即使無法改編，也不損其價值與完整性。

一旦踏上改編，便是一趟全新旅程的開始。旅途中有驚喜、驚嚇，甚至是還未抵達目的地，就因天災人禍而中止的變數。將變數當尋常，才能享受改編的各種「樂趣」。