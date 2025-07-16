小黑姑娘／沒有陪伴，也能到場

買了票後，思索許久，終於鼓起勇氣撥打客服電話。

客服人員聽完說明，親切地確認訂票資訊、接送地點與聯絡方式，協助我完成兩廳院視障引導申請。

一日，無意間讀到陳必先鋼琴獨奏會的幕後故事，感動之餘想用行動支持。原本打算找人陪同，想起引導服務，便冒出「何不自己試試」的念頭。或許，心中深層的渴望，是一個人說走就走、不用遷就別人的自由吧。

表演當天我順利入場，獨自坐著不覺害怕。隨燈光暗下，全場靜默，在熱烈的鼓掌，第一道琴聲傳入耳膜，如此清晰，如此真實，震得我心跳直漏了拍。接下來的節奏對比強烈，在琴音轉停剎那，我感到呼吸困難。這份震憾，似乎慶祝著一個新的開始，我不再受限陪同者的意願、時間與預算，我得以抬頭挺胸，不用誰的牽引，自己走進音樂裡。

散場時分，搭上回程車班，坐在椅上回味著琴聲，回想著心跳的節奏，覺得自由真好！