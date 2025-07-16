山之島的心口，有一組由各大山脈、山地包圍而成的「山中盆地」──埔里盆地群。

山裡的盆地，氣候溫和，雨水充足，周邊崎嶇的地形，造就阻隔及複雜而精巧的水系，有許多小而緩的支流、相對穩定的溝渠池沼，這樣的特殊環境，便涵養了一個特有魚種──台灣白魚。

以往，埔里人稱此魚為「軟骨溪哥」，這意味著，牠族群多得可以是食物；而今，牠是法定二級保育類。

想看白魚，已無法再找到「傳統」棲地，得鑽著盆地群中蜿蜒的鄉間小路，尋找一個小溪源頭的湧泉池，那或許是某家的水源地。換裝時挨上幾包蚊咬，觸水動作放緩，核心撐住，小心別揚起泥塵，以免再浪費十分鐘時間等待水清。靜靜環顧，找到水生植物繁盛的位置，有沒有小魚走走停停地游動。

白魚的長相沒有任何特點。將一尾馬口魚褪去縱帶，嘴臉和鰭形都修得更「普通」，就是了。普通的牠，以普通的小嘴，食著碎屑、小蟲等普通的小東西，因為泳力普通所以耐不住急水，只能在近乎靜止的緩流小溪或池沼，活動於積泥所生出的水生植物莖枝間。

這樣的棲地原本存在於凹地林緣，灌叢蔓草雜生，蚊蟲亂舞，大概是山間居民最漠視甚至不喜的，所以在人口、產業漸漸向山中擴張的過程中，棲地一塊塊被水泥化後，雨季過急，旱季缺水，加上游段偏高，處於水資源汲取之處，白魚無水，連「流離」失所都做不到，只能坐困等死。這樣年復一年的蠶食下，人們驀然回首，突然發現白魚幾乎消失無蹤，趕緊列為保育、啟動復育，如今也才取得數千尾的成績，而棲地消失仍是橫在眼前的事實。

據聞埔里自1990年代開始有稻田轉作茭白筍的趨勢，今日埔里的茭白筍田面積占了全台八成。茭白筍耗肥重、易生福壽螺，傳統作法下，肥料、農藥都不可免，加上水田需水量大，被忽視或遺忘的白魚，生存空間也被愈發壓縮了。

但一新里有幾位二代筍農，與公部門、生態顧問協作，以友善方式耕植，讓筍田作為保育類的台灣白魚、金線蛙生息環境，將環境傷害降到最低、在水情壞時出力救援，甚至組織居民讓出私地，成為白魚面對工程與旱季時的庇護所，以及推廣保育的環教場所，幾年下來，當地白魚的數量已顯著回升，也更多人認識了白魚，和友善耕作的意義。

新時代筍農的努力感動許多人，白魚在庇護所裡也努力繁衍復興，不過，白魚的存在意義應不只是那串特有DNA，而是這特殊的山中盆地錯縱水系所造就的，與世隔絕的緩流小溪棲地該有的生機──「只是活著」的白魚，猶是空白的白魚。

水泥化的河溪能復原嗎？被人類奪用的生態水權能還一些嗎？筍農的角色其實尷尬，也不該只仰賴他們，這部分的空白，白魚還在等誰助牠補上。