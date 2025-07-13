徐子耘Mossmen／異樣之處

我經常無法理解情感，不熟識的親戚過世，應該要感到傷心嗎？在某個山中湖邊，看見被黃喉貂獵捕的山羌橫倒林間，眼中的生氣消失，臟器裸露，難道不應該更值得被悼念嗎？

我常走進山林，並把情感遺留在那裡，用以交換山林的呼吸，讓自己像一棵樹、像一株草、像一叢苔蘚，迫近自然。

某次，山屋的外面，我躺在木製的桌椅上。傍晚，餘暉越過中央山脈，逐漸消失，天空剩下灰雲與藍灰底色。喬木的枝葉變成剪影，有一隻甲蟲，飛入剪影上變成另一片葉子。振翅聲讓我意識到，若沒有光，夜晚必須倚靠聽覺，遠方的鵂鶹「嘟嘟－－嘟嘟－－」，叫不出名字的鳴蟲「唧唧－－唧唧－－」忽遠忽近。我把手電筒打開，剪影各自分離，它變成葉片、甲蟲、枯枝、附生苔蘚與枝狀地衣，將手電筒關掉後，一切重新聚攏，我沒入黑暗，沒有再回來過。