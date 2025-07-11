林俊聰／天上掉下來的長毛象

俗稱的長毛象，正式名稱為長毛猛獁象或真猛獁象，英文名Woolly mammoth，學名Mammuthus primigenius，是棲息於北美洲北部及歐亞大陸北部地區的一種大象。牠們一身厚厚的毛有兩層，外層是可長達一公尺的較粗長毛，內層則是非常保暖的絨毛，再配上皮下厚厚的脂肪，這就是牠們能夠生存在寒冷西伯利亞的主要原因。

長毛象比現生的亞洲象略大些，牠們彎彎的長牙是牠的門齒，長度可達五公尺；這麼長、這麼彎的象牙要做什麼用呢？其實科學家也有點小困擾，但大部人都同意，牠們可能會利用象牙來推開地上的積雪尋找底下的食物。

絕大多數的長毛象，約在一萬年前的第四紀更新世晚期的末次冰期結束時，就從西伯利亞北部消失了。雖然冰期結束氣候暖化，讓牠們的數量大幅減少，但人類的獵殺很可能是使牠們滅絕的最後一根稻草。

長毛象彎彎的門齒。照片提供／林俊聰

那通電話是認真的，還是一場惡作劇？

2006年三月初的一個下午，鈴、鈴、鈴，辦公室的電話響起，我接起電話：「我是國立臺灣博物館林俊聰，您好。」

「你好，我有隻長毛象的標本，請問貴單位有興趣嗎？」

「是完整的一隻嗎？我們當然有興趣啊！不過我們今年的經費可能負擔不起。」

「是完整的一隻骨骼標本沒錯。經費沒關係，有興趣就好，等下星期東西到了再和你聯絡。」

「請問您是……」

電話掛掉了。

簡單的幾句對話，讓我不知該不該相信，因為一隻完整的長毛象骨骼標本少說也要幾百萬，有錢還不一定能夠買到，博物館一年購買標本的經費大概還不夠吧，臨時要湊這麼多錢……且對方到底是要賣、要送，還是打電話來開我玩笑的？心裡一堆問號，暫且放一邊，等確定是怎麼回事再說吧！

3月8日，電話又來了。

「林先生嗎？」

「是的，我是林俊聰。」

「東西明天就到了，請問要運到哪裡？需要有個空間能組裝起來。」

我心想，到底怎麼回事，還要組裝起來，我們又沒有經費。

「對不起！先生，館內目前沒有這筆經費，我們暫時買不起。」

「沒關係，就給你們，只是要組起來看完不完整。」

「請問先生貴姓？」

「是我們王董要捐的，我是他的祕書。」

「那就請送到我們徐州路的工作室。」

「好的。」

又是簡單的對話，不過至少知道對方姓王，只是有可能會捐嗎？不認識也沒個原由的，可能嗎？又是一堆問號。

3月9日過午來了兩個人、一輛貨車。

「你好！王董事長的東西到了，請問要下在哪裡？」

「就搬到工作室吧！」

兩個人把三個大木箱搬進工作室，並且開箱組裝，從底板、四肢鐵架、脊椎骨、四肢骨、尾巴、肋骨、頭骨、下巴，最後把兩根長長的象牙裝了上去。終於見到長毛象的本尊了，過程中我當然不會只是觀眾，也幫忙搬搬抬抬的。

長毛象側面。照片提供／林俊聰

無法排隊看標本，乾脆自己買一隻回家

就在開始組裝時又來了一輛轎車，下來兩個人，就是王董事長和祕書，一陣寒暄之後聊起了長毛象。原來王董事長全名是王玉珍先生，是家大公司的董事長，喜歡長毛象，而去年（2006年）日本愛知世界博覽會，曾展出來自西伯利亞連皮帶肉的長毛象標本，只是要排好幾個小時才能看到，王董事長有年紀了不得不放棄，剛好知道有這隻來自西伯利亞北部薩哈（Sakha）共和國的長毛象骨骼標本要出售，於是把牠買了下來，只是覺得放在家裡自己欣賞有點可惜，於是想到捐給博物館，讓大家都能夠欣賞到長毛象的雄姿（不過這隻長毛象是頭母象）。

長毛象組好後，王董事長請我一起檢視了一下，然後問我這頭長毛象的骨骼標本是否完整？我回答，非常完整，該有的每塊骨頭都有，沒缺任何一塊。王董事長滿意地說：「有完整就好，那就交給你了，我回去了。」我愣了一下，趕快問：「那就送給博物館了嗎？」

王董事長爽快地表示：「是啊！就送給博物館囉。」

「請問有需要博物館做些什麼嗎？」

「沒有啊！不用做什麼。喔！只有一項，就是給愈多人看到愈好。」「沒問題，我一定盡力做到，謝謝王董事長。」

趕快拿出博物館的捐贈同意書，請王董事長簽名完成手續。他離開後，我開始覺得責任有點大了。

為了實現承諾，首先在國立臺灣博物館大廳辦了個「冰原巨獸──長毛象特展」，讓進入博物館的人們第一眼看見的就是長毛象；接著加入了館內的象類化石，如古菱齒象、草原猛獁象、劍齒象等，一起巡迴全台如台南、高雄、嘉義、花蓮、台東、彰化等。2018年，再讓牠配上早坂犀、德氏水牛、劍齒虎及其他化石組成「史前巨獸展」，巡迴離島的金門、馬祖、澎湖和宜蘭，讓長毛象四處走透透，到處都有牠的足跡，並且告訴人們其實台灣曾經有過大象、犀牛、老虎等想像不到的動物，只是都已經滅絕了。

每一站的展出我都寄了邀請函給王董事長，但開幕式他都沒有來參加，不過展覽期間他一定會低調地去參觀，希望這樣的安排沒讓他失望。巡迴展後長毛象便長駐臺博館的土銀展館，跟亞洲象林旺的戰友「阿沛」站在一起，繼續述說牠們的故事。

亞洲象－－阿沛。照片提供／林俊聰