曾韻樺／你好，外星人

我家有個外星人，他有著四歲男孩的外表。

他做為我的外甥出生在這個家，但從小就掩飾不了身為外星人的事實。

他出生的時候，還是個小小皺皺的嬰兒，像個小老頭一樣，可是很神奇的，在他身上看得到爸爸、媽媽的影子，阿公、阿媽的影子，也看得到我的影子。

嬰兒時期的他，頭大大的，走沒幾步就會站不穩跌倒，無論不開心還是肚子餓，他的星球語言一律是大哭。想想也是，從外太空遠道而來，想必還不知道怎麼講我們的地球話吧。

就像和新朋友打交道一樣，從一開始的不了解，到慢慢讀懂他的語言，原來大哭也有各種涵義，有時是想睡覺，有時是想要玩，有時是喝奶脹氣不舒服。

他也一點一點學會了地球話，以前他只喜歡玩小車車和時鐘，現在看到親近的人就熱情地要一起玩。他最近很喜歡卡通《可可夜總會》，看到鄰居阿媽會很神氣地指著對方說：「你是一個可可阿媽！」

看著他每天又長大了一點，常常覺得生命很令人驚喜與神奇。

你好，外星人，很開心你來到我們家。