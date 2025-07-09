曾韻樺／你好，外星人
我家有個外星人，他有著四歲男孩的外表。
他做為我的外甥出生在這個家，但從小就掩飾不了身為外星人的事實。
他出生的時候，還是個小小皺皺的嬰兒，像個小老頭一樣，可是很神奇的，在他身上看得到爸爸、媽媽的影子，阿公、阿媽的影子，也看得到我的影子。
嬰兒時期的他，頭大大的，走沒幾步就會站不穩跌倒，無論不開心還是肚子餓，他的星球語言一律是大哭。想想也是，從外太空遠道而來，想必還不知道怎麼講我們的地球話吧。
就像和新朋友打交道一樣，從一開始的不了解，到慢慢讀懂他的語言，原來大哭也有各種涵義，有時是想睡覺，有時是想要玩，有時是喝奶脹氣不舒服。
他也一點一點學會了地球話，以前他只喜歡玩小車車和時鐘，現在看到親近的人就熱情地要一起玩。他最近很喜歡卡通《可可夜總會》，看到鄰居阿媽會很神氣地指著對方說：「你是一個可可阿媽！」
看著他每天又長大了一點，常常覺得生命很令人驚喜與神奇。
你好，外星人，很開心你來到我們家。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
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