屋外的果園種有一棵芒果樹，樹下隆起的土丘，是黑螞蟻窩。每當芒果過熟掉落便能看到聚集的螞蟻把芒果染成黑色。

一日，黑螞蟻爬過果園，爬上瓷磚向堆滿鞋子的玄關爬去。見此，我捲起報紙點火一一把那些螞蟻炙烤至死。隨後與母親合作，用報紙將螞蟻窩圍起來，點火，再用棍子把其捅破，看那些螞蟻似感應到了危險，向外爬出卻又被烈火灼燒。

而旁觀一切的我曾這樣相信，有一天當我試圖離開家鄉抑或人類，人類試圖離開地球甚至銀河系。那時會有巨大的手穿透雲層，把逾越圈養圈的人類消滅，把所有見到手掌的人類都消滅。重新培養一批全新的人類，偶爾讓隕石落在地球的某個地方，人類就像螞蟻去圍繞、研究、搬運、發現。

發現有國家之外、地球之外、銀河系乃至宇宙之外的世界。而我們像爬到外星人玄關的螞蟻抑或像雪花玻璃球中的雪人。