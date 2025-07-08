李奕萱／歡迎「鳥」鄰居

每年春天，北投都會迎來一群可愛的客人：燕子。買賣股票者大概都聽過「春燕來了」的說法，代表辛苦時間已結束，即將迎來樂觀的前景。儘管這句話後來太常被使（濫）用，導致現在比較像是「狼來了」，不過回歸根本，燕子的來到，往往是一件令人振奮、開心的事。

根據台北市野鳥協會統計，北投是北台灣大台北地區家燕最集中的繁殖棲息地，號稱有十條「燕子步道」，包含中正街、光明路、清江路、中央北路、中央南路、知行路、中和街、石牌路、振華街、西安街等。春天走在這些街道的騎樓下，往往抬頭即是燕子爸媽忙碌築巢，再等一陣子，就有可愛的燕子寶寶探頭討食物。

城市動物與人比鄰，難免有正反聲音，像英國社區常出現狐狸，一些人（尤其是外來住民）見之連呼可愛，但更多居民會埋怨狐狸亂翻垃圾。台灣的這些「鳥」鄰居們雖然身子小，不至於造成什麼巨大影響，不過隨時從天而降的鳥屎，依舊讓民眾苦惱。翻看過去採訪影片，曾有服飾店阿姨擔心燕子大便沾到商品，與燕子展開你築巢、我破壞的拉鋸戰，後來燕子移到底下沒商品的角落，阿姨與燕子終於相安無事。

2002年，北投區公所為了解決這個問題，呼籲並協助家戶在鳥巢下釘木板，避免鳥屎直接落地。經過這麼多年，不見得全部商家都繼續維修、裝設木板，不過也衍生出許多簡便的應對方法，例如在地上擺一張紙、一片木板，或放一張鋪紙的小椅子，減少清掃難度外，也當作「小心鳥屎炸彈」的提醒。

作為一個非店家的住戶，我確實很喜歡燕子來築巢、生子的這段時間，白天走在騎樓，四方都是婉轉的啁啾鳥鳴、優雅的黑色剪影，向上一望，如果剛好看到乳燕毛茸茸的頭探出鳥巢，整個心臟立刻被幸福感填滿。燕子的存在亦能促進鄰里互動，偶爾仰頭看鳥，往旁邊看去，會發現好幾人同時駐足，大家互看一眼，便忍不住會心一笑。前陣子，我拿手機拍幼鳥等爸媽餵食的照片，旁邊的咖啡店老闆主動說：「我有用相機拍的照片，想要嗎？」當然要，還分享給身邊朋友，散播歡樂散播愛。

我也喜歡觀察燕子有趣的築巢創意，普通的靠牆而居不稀奇，有的還會把巢卡在傳統商店的招牌立體字上，稍稍遮住部分筆畫，但店主似乎也不介意，當作另類裝飾，相當逗趣；另一天，我和媽媽到附近的咖啡店，等待開門時，忽然聽見鳥叫，卻不見鳥巢，仔細一找，才發現一隻燕子竄進屋與屋之間的小洞！

在台灣，每個區域都有不同的「鳥」鄰居，我幾個住桃竹的朋友跟綠繡眼就特別有緣，一位是某天陽台盆栽裡，突然就多了一個綠繡眼的窩，她驚喜不已，開始每天記錄綠繡眼寶寶的成長。另一個則在社區撿到落單小綠繡眼，原處找親鳥好幾天，一無所獲，最後收編在家，成為親密的友伴（不過也宣導，若撿到鳥隻，建議先諮詢各縣市的救傷、野鳥相關單位）。

這樣想想，「鳥」鄰居的存在，真的讓生活多了很多不同的色彩。隨著都市擴張，人類難免需要與各式動物共處，有些比較容易、有些可能比較令人緊張，不過，希望在磕磕絆絆之後，都能找到和平共好的那條路。