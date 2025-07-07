海德薇／音樂會與禮服

女人一輩子，能有幾次穿上正式禮服的機會？除非從事演藝或公關工作，大概也就拍婚紗照、結婚宴客那幾回，再來就是極為有限的正式場合了吧。對我來說，從開始寫劇本的那一刻起，內心就悄悄種下了一個夢：有朝一日，我要拖著一襲長裙，踏上金鐘或金馬的紅毯。穿上禮服，不只是圓一個公主夢，更是一種象徵——我為我的作品、為自己的努力，感到驕傲與肯定。

然而，在這些夢想成真的日子到來之前，是音樂會讓我提前進入了「試裝」的階段。

大約三年前，我所參與的管樂團籌辦年度音樂會。隨著排練進入高強度模式，壓力也日漸升高，而我最好的紓壓方式，不是吃甜食或大睡特睡，而是找禮服。我每天閒暇時間都掛在各大購物網站上，搜尋各式各樣的登台服裝，甚至還筆記下各種設計的優缺點，堪稱自我開設了一堂實用禮服選購研究課。

我發現，雖然有些音樂會的dress code開放度很高，但在台灣，大多數團體還是偏好黑色系，尤其是黑色長裙或褲裝。黑色不僅整體視覺更一致，也能襯托演奏者本身的穩重與樂器的光澤。我們樂團也遵循了這個慣例，因此我的選項自然也局限在黑色禮服範疇中。

這過程說簡單也簡單，說困難也真是困難，我一邊挑、一邊認真分析各種剪裁對身形的影響。骨架較寬的上半身，穿露肩款只會顯得更壯；高衩設計雖然性感，但一不小心就容易流於浮誇甚至廉價；多層荷葉裙的甜美風格，看起來很夢幻，實際穿上卻很容易讓大齡女子顯得過於裝嫩，還會無情強調下半身的寬度。

材質的選擇也同樣關鍵，天鵝絨質地雖然高貴，卻容易顯胖；緞面布料若帶有光澤，更會讓人有膨脹的錯覺。至於滿滿的水鑽與刺繡，看起來像喜宴主桌的貴賓，儼然丈母娘風範上身；流蘇與羽毛固然復古有趣，但一旦沒搭配好，恐怕會讓人誤以為是紅磨坊舞者走錯場。經過重重篩選，我發現輕盈飄逸的雪紡材質最適宜，若再結合帶點蕾絲紋理，便能兼具優雅與顯瘦。

我對自己也有著高度認識，我喜歡心型領口設計，覺得它能展現女性線條的溫柔，但又堅持禮服必須有袖子，稍微遮一下手臂比較安心。身為小個子，深知魚尾裙對我完全不友善，會讓整體比例更加尷尬。A字下襬配高跟鞋，才是讓我看起來高䠷些的最佳組合。

最終我實在難以抉擇，乾脆一口氣網購了兩件不同品牌的黑色禮服。每一件都試穿拍照、發給好幾位好友評比，再自己內心拉鋸個三天三夜，直到音樂會前夕，才終於做出選擇。那一刻，我穿上最喜歡的禮服站在鏡子前，彷彿整個人閃閃發光，不只是衣服的質感使然，更是一種「我為自己感到驕傲」的光芒。

正因為不想辜負自己，當天在舞台上我拚盡全力，把音樂演奏到極致，為自己漂亮地努力了一回。