施彥如／如果是I人就不該買紅色大西瓜

在駕駛座上望著窗外的先生撅著屁股跟挺著一顆西瓜肚的老闆彎腰挑選時，我的內心湧起一點點絕望：我們兩個人要怎麼吃完一顆大西瓜。

不是不知道紅色西瓜是先生最愛的水果，也不是不知道花蓮是盛產紅色大西瓜的地方，多年來我在菜市場目中無瓜地走過，頂多買一片賣場切好的單片過過癮。然而此時我再也沒有因為太重搬不回家啦、因為冰箱太滿存放不下啦等藉口了。我和先生都知道此時一百五十公里外的家裡冰箱，除了雞蛋和白米之外空無一物。

行車在台11，天高地闊路筆直，我早已看到那西瓜攤。方向盤在我手中，做一個有移動自主權的現代女性，仍敵不過先生驚呼一聲：「西瓜！」心一軟就前方迴轉。一個鐵皮架起的棚子，皮膚黝黑的老闆一人顧店，另有一攤寫著現榨西瓜汁，一杯三十五，三杯一百，我有點希望我們喝點果汁就好。

沒有把車窗搖下，聽不見先生和老闆嘰呱講些啥瓜，內心偷偷期待，對於物產價格頗有敏銳的先生，會因為喊價與他心裡不相符合而兩手空空撤離。

結果沒有。回神後，先生雙手環抱如擁新娘，把一顆二十二斤重的西瓜迎娶上車。「小心不要滾動到喔，怕裡面爛掉。」老闆伸頭進來叮嚀，先生謹慎喬妥空間，紅色大西瓜沉默而憨直地躺在後座腳踏墊上，和我們拐著蘇花北上回家。

回家後，我看著躺在地上的西瓜，心中湧起一股焦慮：兩個人要怎麼搶在它鼎盛絕美之時，吃掉一顆十三公斤重、有我兩隻大腿併攏那麼寬巨的紅肉大西瓜？

看起來只能向外求援了吧。鼓起勇氣問朋友夫妻檔、住在附近的朋友，周末有沒有空來家裡幫我們吃西瓜。身為邀約朋友來家裡必定要一個月前規畫、打掃、整頓的人，這顆西瓜把我逼出了潛能。幸好朋友們時間恰好，很快就敲定了這場臨時消滅西瓜大會。不然我甚至絕望想，是否要增添更多勇氣，逐戶按鈴，問鄰居們要不要跟我們分食（但我是那種電梯裡有鄰居會點個頭但轉身直接爬樓梯的人啊）。

吃個西瓜也需要打開社交模式，一顆西瓜也可以引發我內耗之情。有時候真不曉得我這樣算是Ｉ人，是控制狂，還是擁有紅色西瓜情結的Ｉ人控制狂。這大約也是西瓜本人（與西瓜圓夢的先生）始料未及的吧。