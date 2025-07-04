盧建彰／我是外星人這事，讓我療癒

我很喜歡外星人這個概念。

小時候我拿著零用錢去郵局劃撥，加入外星人學會，儘管並沒有因此學會什麼外星人知識，但是我相信外星人的存在。甚至，某種程度，我覺得我就是外星人，人類就是外星人。

你看喔，在這個星球上，有什麼生物比人類更加適應不良呢？有什麼生物需要穿衣服穿鞋子？不穿衣服身體會冷，不穿鞋子腳會痛，這不就證明人類一點也不適合這個星球嗎？還可以看到更多例子：有什麼生物移動需要坐在別人身上的？少之又少，大家都是腳踏實地靠自己的四隻腳走路，或者靠自己的翅膀飛翔、靠自己的魚鰭游泳。

在意識到自己就是外星人的那一天，我覺得我釋懷了。

我終於明白自己為什麼每天都覺得日子很難過了，因為我在這個星球就是嚴重適應不良啊，我是一個對的棋子，被擺在錯誤的棋盤上，大約是麻將被擺在西洋棋的棋盤上，所以我每一步都很艱辛，每一步都行差踏錯，那不是我造成的問題，卻是我面對的問題。我每天無法盡如己願，無法像動物們吃得下飯、睡得好覺，其實不是我有問題，是我被錯置了。

我沒有錯，錯在我是外星人。

當然，延伸思考，還可以想到一件事：沒有地球上的生物會使用貨幣，換句話說，沒有生物是有錢的，在一個沒有錢的思想體系裡，可能活著是另一種比較單純的事。不過，當然不是說，沒有錢就沒有問題啦，是另一種問題。對了，我剛剛還想到，應該只有人類會減肥，從其他生物角度看，這其實是滿莫名其妙的。

我聽說，動物不會過分憂慮明天，但作為一個外星人，我只能慶幸，我所有的錯，可以找到一個推託的理由，還不錯。