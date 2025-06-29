賴佩芸／門都沒有的幸福

在這個家裡，我的頭髮是紅色的，腿長是手臂的五倍。

家中裝潢的配色，取決於蠟筆盒裡的顏色，室內設計師是四歲的兒子。家具只有兩個橢圓形，「這個是沙發，這個是電視。」設計師向我補充，「我最喜歡大家一起坐在沙發上看電視。」

除了客廳，設計師沒有安排其他隔間。屋頂是三角形的，掛著一團黃黃發著光的東西。「這是燈嗎？」我問設計師。「是太陽啊，太陽會照到家裡面。」想來設計師很重視採光。

站在屋子中央的三個人，橢圓形的臉上都笑得彎彎。「紅色捲髮的是媽媽，黑色短髮的是爸爸，中間的就是我。」設計師咯咯笑，很得意自己的作品。三個人都有著細細長長的腿，但雙手卻肥短而彎曲向上，「為什麼他們手要朝上呢？」「因為他們在歡呼啊！」設計師回答得理直氣壯，彷彿這是一個十分明顯的事情而我不應該問。

看來會是個完美無缺的新居。交屋前，設計師突然想起：「啊，我忘了畫門。」