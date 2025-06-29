Annie Liou／加爾各答婚禮夜未眠

「你們人來就好！食宿交通我全包。」那一天，沙濃信誓旦旦地宣告。

有鑒於多次和沙濃相處的經驗，我知道這話得減七分。兩個月前剛從印度探險回來的男友新一也告訴我，當地環境多麼驚險，失序的交通、奔放的垃圾以及火辣的食物，還有那「驚喜連連」的摯友：沙濃。

但我倆將前往印度，因為沙濃要結婚了！

印度婚禮大排場，台灣朋友邀到家

據說，印度婚禮非常重視排場，父母傾家蕩產也得為子女舉辦一場盛大婚宴，短則三日，長至一個月——沒錯，印度人就是如此瘋狂！

這次沙濃的小型婚禮「僅七天」，可惜工作因素，我們這群印度人眼中的「過勞台灣人」，只得空出席其中四天，不然，我真好奇要如何把婚禮玩成七天？

沙濃一共邀請近六十多位台灣賓客，而且為了表示重視，不僅傳來詳細的行程表，還安排免費住宿和交通。我一看，真不賴，住的是五星級酒店！

然而，儘管在台生活十餘年，他終究擁有渾厚印度魂。出發前一晚，我們才得知住的其實是酒店旁的民宿，交通方面則包了兩天巴士，剩下的日子沙濃邀請我們放下台灣人的矜持，體驗當地風情，搭乘「印度碰碰車」。

這一切實在太「印度」了，以至出發前一晚，我徹夜難眠。

歷經痛苦的八小時廉航後，凌晨抵達了加爾各答機場。我在機上讀完《我在印度，接近天堂也看見地獄》，為這趟旅程做心理建設（儘管沙濃再三強調此書內容不實）。等到下飛機的一刻，已做好從機場就開始體驗流落街頭的滋味。

沒想到，沙濃真的帶著兩台巴士準時前來接機——他在台灣的聚會從未準時過。民宿也出乎意料的溫馨，有床、沐浴用品、獨立衛浴和一台會運作的冷氣，唯獨沒有吹風機。

行程的第一天是去商場治裝，沙濃指定我們購買正宗的印度婚宴禮服，含蓄的我挑了一件鑲上白珍珠的淡綠色Anarkali，卻被印度朋友唐雅嚴厲指正：「開什麼玩笑？這太素了，妳會消失在人群當中的。」

試了近十件低調的Anarkali都被拒絕，看不下去的唐雅，拿了五件光彩奪目的衣裳，命我從中選擇。好不容易買完服飾，下午還得去買珠寶。唐雅說：「婚禮就是要閃爆別人，黯然失色可不禮貌。」

原來參加印度婚禮的原則是「打扮浮誇」，以展現對新人的重視，至於禮金或禮物，他們根本不在乎！他們更在意的是：賓客的到來。

我真欣賞印度人的豪情。

薑黃典禮渾身黃，老街吹吶迎新娘

婚禮上午是薑黃儀式，所有人身著黃衣裳前往沙濃家，社區民眾見一群外國面孔現身，莫不驚呼！浩蕩的台灣團在在顯示沙濃事業有成，錦衣還鄉。

祭司手持書卷，呢喃著祭文，引領沙濃一家在火焰與小黃花前完成儀式。祖母、母親、阿姨們手握海螺，吹奏出「嗚嗚」的聲音，以趕走煞神。手中沒有海螺的我們得打著舌頭，一同發出嗚嗚聲協助驅魔，屋子裡環繞著滿滿的活力氣息與正能量。

在這個暖黃的日子裡，天花板垂吊著菊花，野菊迆邐廊道。沙濃的母系親屬們按輩分依序拿著一碗薑黃汁，走向新郎，在額面點上薑黃，祈求新婚順利。接著轉身，將薑黃點在賓客額上，最後把這碗薑黃交到賓客手中，換賓客給予新郎祝福。

只見拿到薑黃碗的阿比榭，面露邪惡笑容，舀起一手的薑黃汁往沙濃臉上抹，沙濃瞪大雙眼、大喊救命，朋友們瞬間包圍他，搶著用薑黃攻擊他，頓時整張臉就被眾人抹滿。一片熱鬧喧騰，象徵給沙濃熱滾滾的祝福！

典禮結束後，就等晚上踩街了。換掉黃裝，穿上閃亮晚禮服，將珠寶全掛在身上，盡可能讓自己風光無限。這夜，身為新郎方的我們，有項重大任務：踩街迎新娘。跟著樂團在新郎車前歌舞，舞蹈愈是歡樂、用力，就愈能代表新郎的熱情有多狂！

嗩吶在夜晚八點吹響了街巷，家家戶戶探出頭來，面露微笑跟著搖擺身軀。為了不讓沙濃丟失面子，我們隨著鑼鼓極力熱舞歌唱，沒有居民提出抗議，反而見我們是一群外國賓客，興奮地揮手。

抵達宴會館，新娘穿金戴銀的家人們，一身紅通通的在前方列隊歡迎我們。但，走了一整天的儀式，新娘的影子怎沒見著？

新郎新娘互套花圈。攝影／Annie Liou

在地美食吃到飽，不眠不休寶萊塢

天真的我以為踩街完、吃頓晚餐、新郎新娘大進場，婚禮便圓滿結束。殊不知，接下來是長達七小時的儀式！

迎娶的過程相當繁複，首先，新郎得被「抬」到頂樓，由花童陪伴他在金椅子裡與賓客合影。而新娘則在一樓等待新郎，此時兩人不得相見。

長輩們的儀式結束後，沙濃來到祭壇中，任祭司擺布。無聊的賓客則可以去找新娘聊天，或到二樓用餐，也可以至露天酒吧喝調酒、吃點心。賓客們拚命吃，唯獨身為新郎的沙濃不可進食，因為捱得住飢餓，才能通過考驗。

在這裡，我們受到極高禮遇，晚餐是一整層樓的自助吧，有饢餅、拍打餅與薑黃米，佐各式咖哩，還有數十種甜品，以及印度「吞火檳榔秀」。

新人見面儀式十分有趣，被眾人抬起的新娘手持芭蕉葉，伴隨祭司呢喃，慢慢揭開真面目，與新郎相見歡。新郎脖子上掛滿黃澄澄的雛菊花圈，他得努力將花圈套入新娘脖子上，而親友們會故意把新娘抬得特別高，不讓他輕易完成任務。

與此同時，新娘方還會偷走新郎的鞋子，在婚禮結束前向新郎「勒索」高額贖金，即聘金——新郎方的我們，首要工作自然是保護那雙鞋。可惜貪吃的我們失職了，一轉眼沙濃的鞋子就不見了！

等這一輪結束，已是子時，但儀式還沒完。他倆坐在祭壇中，經歷撒米、繞火圈、在彼此頭頂畫紅線，直到凌晨三點。見我們這群「虛弱台灣人」疲憊不堪，體貼的沙濃指示唐雅派車回民宿，至於這場儀式究竟持續到幾點，不得而知。

唯一可以確定的是，沙濃迎娶新娘的意志力堅不可摧。婚禮時刻，寶萊塢不眠不休。