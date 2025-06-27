洪惠風／壞膽固醇的敵人是阿湯哥？

「已經得到冠心症的人，LDL（低密度脂蛋白、壞的膽固醇）愈低愈好，建議至少要小於70，甚至於小於55。」

演講中，我先擺上了各國治療指引的建議，接著就是新藥的介紹，「這種一針自費六、七萬的藥物有三個重點：六個月打一次、可降LDL50至60%、大規模預防心血管疾病的效果outcome trial要2026以後才會發表。」

幾張幻燈片後，話鋒一轉，開始蹭阿湯哥《不可能的任務》。

「我覺得這個藥的藥理機轉，滿像電影的。」

藥理學，對我來說實在不簡單，要說給別人聽就更困難了，這次我決定用電影來講故事，竄改劇情，愈荒謬的故事，也許大家的記憶就愈深刻。

幻燈片上出現珍妮佛勞倫斯主演的《紅雀》。

「對心血管疾病，LDL是壞蛋，LDLR（LDL接受器）就是負責除掉他的警察。」我秀著劇照，「警察守在肝臟細胞的表面，一見到壞蛋LDL就把他抓起來，帶進肝臟審問摧毀，LDL被幹掉後，警察LDLR就回到細胞表面繼續巡查，見一個抓一個，就能降低壞蛋的數目。

「敵對勢力想要摧毀這個系統，破壞治安，使出美女間諜牌，派出代號PCSK9的珍妮佛勞倫斯，目標就是警察LDLR，LDLR見到美女PCSK9，色心大起，放棄崗位，與美女共赴巫山，沒人執行抓壞蛋LDL的任務，LDL的數目就大增。

「我方的因應之道呢？既然PCSK9珍妮佛勞倫斯是敵方主要的間諜，除掉她，就能讓警察LDLR回來工作。

「除掉她的方式有兩種，方法一，你打美女牌，我就美男計，派出帥哥讓珍妮佛勞倫斯心旌搖曳無心工作，這，就是PCSK9i（PCSK9抑制劑）的作用，帥哥纏住美女間諜，警察LDLR無人干擾，就能恢復抓壞蛋LDL的日常工作了。

「但是除掉了一個珍妮佛勞倫斯，敵方的紅雀學校仍會不停訓練出新一代的間諜，釜底抽薪之計，就是從學校的老師著手，讓學校無法教出更多美女間諜，這是另一部電影湯姆克魯斯《不可能的任務：鬼影行動》的情節了。」

我沒有配上音效，但每到這裡，腦中都會自動播放《不可能的任務》主題曲，搭配著交代任務後會自動銷毀的器材畫面。

「紅雀學校位於克里姆林宮內，克里姆林宮的運作是DNA（普丁）→mRNA（學校老師）→PCSK9（美女間諜）。

「阿湯哥這集的名字叫做siRNA，他的任務就是讓學校不再產出厲害的間諜。」我任意竄改劇情。

「阿湯哥跟班吉兩人搭檔喬裝打扮，利用假識別證（GalNAc）騙過警衛，進入克里姆林宮（肝臟細胞）後，拿出隱形斗篷（不對不對，跑錯電影了，該是隱形電子屏幕，但隱形斗篷行動比較方便），躲在裡面（稱為組成RISC複合物），可以躲避警衛，阿湯哥開始單獨行動，進入學校，對著老師（mRNA）散發魅力，很少老師能夠抵抗阿湯哥的微笑，一一淪陷，阿湯哥在RISC中，影響一代又一代的老師，直到阿湯哥離開去主演下一集電影後，才恢復原樣。在阿湯哥入侵的六個月內，很少老師能正常工作，間諜的產出大幅下降，家鄉中警察LDLR不受間諜的干擾，就能正常工作了。」

看著台下目瞪口呆的聽眾，我得意地做出結論：「許多新藥都是利用同一機轉，所以阿湯哥還可以演很多集。」

介紹完機轉，再繼續後面的內容，但不禁反省，會不會我電影實在看太多了？