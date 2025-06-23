何素青／甜滋滋的蛋糕

退休後，日子平靜無奇，最期盼兒子帶著正在學走路的孫女回家，吃飯、玩耍、睡午覺樣樣都好，怎麼看都開心，拿著手機狂拍。

雙薪的兒媳，工作忙碌，很少帶孩子回來。老伴只要一聽到他們要回來吃晚餐，一大早就趕去市場挑魚貨，採買最新鮮食材，準備大展身手，一整天在廚房打轉，邊做菜邊跳曼波。

我是他菜肴的最佳評審，每做好一道菜，就裝個小碟，讓我先嘗，等到全部菜色準備齊全，我已經吃半飽，兒媳上了餐桌，就可以跟老伴爭奪餵孫子吃飯大權，這小妮子精得很，天生逗趣，餵她吃飯，比自己吃飯更有飽足感。

最貼心的是媳婦，她知道我喜歡吃蛋糕，都會帶形形色色的蛋糕回來，讓我跟老伴大開眼界，黑、白、方、圓、鹹、甜，還有噴金粉的，金光閃閃令人驚豔。

看著手機裡孫女倩影，癡想下次回來，應該會叫阿嬤吧！