海德薇／誤打誤撞學法國號

認識我的朋友都知道，我固定於周六上午回去校友管樂團演奏法國號，法國號造型優雅，音色變化多端，可以雄壯威武，也可圓潤或嘹亮，屬於中音域樂器，既能包容高音樂器的尖銳絮語，又能點亮低音樂器的沉吟呢喃。演奏法國號讓人感覺又帥又美，雌雄莫辨。

其實，學法國號是個美麗的誤會，在我剛升上高一時，管樂社的學長姊來招生，由於有鋼琴底子，對音樂頗感興趣，不曾參加過樂團的我躍躍欲試。懵懂的青春少年時期，我嚮往的不是有氣質的長笛，反而是帥氣的薩克斯風和爵士鼓，沒想到報名當天人潮洶湧，長笛、薩克斯風和爵士鼓很快地額滿了，鮮為人知的法國號則乏人問津。

沒有幾個十五歲的孩子認得那是什麼樂器，金屬製的手感頗為沉重，甚至也吹不出聲音，然而，招攬的學姊活潑美麗，莫名其妙就抓了四五個學弟妹，湊成了她的新生班底。一臉茫然的我正是其中一個，另一個是阿舜。

任何樂器的初學者都必須面對無聊又枯燥的基礎練習時光，由於法國號泛音的特色，據說是數一數二困難的管樂器。法國號的發聲僅用上下唇瓣中央的肌肉，以送氣和嘴唇震動，類似吹口哨，且相同指法可能是不同的音，相當考驗演奏者的吹奏音準和聽力。光是練習讓吹嘴發出聲音就練了一個禮拜，吹嘴組裝上樂器之後，找到F調的Do又花了一個禮拜時間；一個月後，勉強吹出很難聽的DoReMi。我同學阿舜盼哪盼的，卻再也沒有看到那位招生的美麗學姊出現，原來是拉我們上賊船，自己反倒轉學了。

慢慢地我愛上了法國號，也很享受和大家一起練習、合奏的樂趣，社團時間和代表學校參加音樂比賽，成為我難以忘懷的高中回憶，樂團的學長姊、學弟妹也變成一輩子的朋友。

後來，阿舜考上大學音樂系，念了研究所，又報效國家投入軍樂隊，一輩子與法國號為伍，可以說是學姊影響了他的人生。阿舜還曾經在社群媒體上將這段經歷寫成尋人啟事，並且順利找到（落跑的）美麗學姊。

高中畢業以後沒有機會再碰樂器，直到前幾年，校友管樂團成立，我重拾法國號，和阿舜及學姊團聚，繼續少年時玩音樂的夢想。現在，都靠職業演奏家阿舜罩我和學姊呢！