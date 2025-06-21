黑潮藍／媽祖生的煙花

農曆三月是民間信仰中非常熱鬧的月分，因為媽祖誕生日會有眾多廟宇舉行遶境與進香活動，虔誠的信徒跟隨著鑾轎前行，隊伍所經之處則有信眾燃放鞭炮與煙火表示恭迎。

這段期間，海裡的珊瑚們也在悄悄進行繁衍後代的大事。每年到了媽祖生日前後一至兩周，便能在網路及電視上陸續見到關於牠們產卵的消息。

新聞畫面裡的石珊瑚，從體內排出一顆顆粉紅色的卵粒，像一盞盞天燈升空飛行。當海域裡同種類的珊瑚同時大量排出精卵，便猶如跨年夜城市裡的璀璨煙火四處綻放。至於如植物搖擺的軟珊瑚，則採取較低調的方式，一般人並不容易注意到。牠們的觸手收縮膨大後，會將已經在體內完成受精的卵排出，並且留在珊瑚母體的周圍或觸手下方，當卵粒成長、逐漸變長，轉為「實囊幼生」時，也恰巧是透明黏液留不住卵團的時候，這些珊瑚幼生便離開母體，隨著水流飄散，開啟生命旅程。

黃色海綿卵自管狀口發射出去。攝影／黑潮藍

某回我下水拍攝珊瑚產卵，發現珊瑚礁石上飄散著奇特黃色卵粒，顏色尺寸明顯與軟珊瑚的白色卵有所區別。我循線探查，卻遍尋不著從何而來。上岸找資料並詢問前輩，發現可能是海綿產卵！又隔了一年的一次潛水，再度看見謎一般的卵粒，這次不同於上次，僅出現在小範圍區域。我小心翼翼掃視礁石每個角落，終於在陰暗處發現，被周遭附生物遮擋而不起眼的海綿，正努力地將黃色卵粒一顆顆由管狀開口發射出去。

每逢新聞報導遶境與進香的盛大，我就會想到媽祖聖誕時海洋裡也有眾多珊瑚與海綿繁衍，海下的盛況與陸上星火煙花，兩者都是希望的開始與延續。