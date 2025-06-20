Hazel／汗濕歷史

明天就是夏至，但不用看節氣我們也能感受到，炎熱的夏天早就已經來了。在為人母前，此時節我通常只關注家中冷氣的安好，但有了孩子以後，夏天的煩惱就嚇人多了，腸病毒、登革熱、腸胃炎等「孩之大敵」。

值得慶幸的是，現代的台灣隨處可見設備良好、技術高超的醫院，人人也對常見傳染病有一定的了解。但在過去，有些傳染病至今沒人明白究竟是哪裡來的，並且連歷史都被它永遠改變。其中最讓我印象深刻的就是「汗熱病」。

此項病症發生的時間、地點、對象、症狀都十分詭異：它在十五世紀末突然於英國爆發，時值玫瑰戰爭剛結束，正是普天同慶的好日子，倫敦卻被一場迅速致死的怪病撂倒。患者起初會忽然陷入一股嚴重的恐慌，等情緒稍微平復，真正合理的恐懼竟開始了：他會渾身疼痛、發冷打顫，緊接著是大量汗水不停往外冒，同時發高燒、劇烈頭痛、心跳加速、心臟發疼，甚至精神錯亂。

等折磨到了一定程度，患者會陷入疲憊和虛脫，開始極度嗜睡。可這一睡就不得了，很多人再也醒不過來，連臨終懺悔都來不及做。醫生全部束手無策，只能指示儘量別讓病人入睡。更恐怖的是，以上症狀可能在短短幾小時內就全部發生完畢。有的貴族早上還在跳舞，傍晚已經要入殮，死亡率超過30%。受害者尤以貴族為主，反倒營養較差、缺乏醫療照護（雖然以當時的醫療水準，後者搞不好更有利）的平民更安全。當時英國人聞汗色變，連新王加冕這樣的大日子，都因疫情被迫延期。

古怪的是，汗熱病幾乎只發作在英國，特別在城市。起初人們還認為是新王亨利七世聘的法國雇傭兵帶來的，可實際上更早之前英國就出現，法國卻沒有聽說。汗熱病在英國本土一共爆發過三次大規模疫情，直到三、四十年後才傳進歐陸，而且每次出現的時間都極短，死者也不多，不像英國遭到重創。

汗熱病受害人遍及全英，其中一個最「動搖國本」的，還真是英國的國本：王太子亞瑟。這名十五歲的年輕男孩，是紅白玫瑰家族血脈的融合，以傳奇人物亞瑟王命名，足見父母對他的期望之高。亨利七世為繼承人鄭重迎娶了西班牙公主，誰知就在婚禮過後，小夫妻同時得病，最終活下來的只有新娘，英國王位改由亞瑟的弟弟接班，成了英國史上惡名昭彰的亨利八世。

亨利八世最為人所知的，即是「寵妾滅妻」，為了迎娶情婦安妮博林，帶領英國脫離天主教，另立新教，引發嚴重的宗教內戰。然而歷史似乎差點又改變心意：安妮也曾不幸中標，最終居然活了下來──假如她也被帶走，英國新教失去最重要的支持者，說不定很快就會退場；都鐸王朝名垂千古的明君伊麗莎白一世無法出生，對西班牙無敵艦隊的大勝恐怕也未必能發生。另一方面，據傳「親切和藹」的亞瑟，或許能帶領英國走向另一個盛世也說不定。

歷史向來難有如果，但更難的是，史學家和醫學家至今都搞不清楚汗熱病究竟是什麼、從哪來。在三次大爆發之後，該病就永遠消失，也或許那只是命運專門為改變英國準備的注定吧。

●本文作者為Podcast頻道《時間的女兒：八卦歷史》主講