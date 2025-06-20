夢幻家居生活影片

星期一早晨，男友從床上跳起，告訴我IKEA的甜甜圈燈進貨了。為了這顆甜甜圈燈，我們已經觀察了兩個月。由紐西蘭籍荷裔設計師Sabine Marcelis設計，要價1799元的VARMBLIXT壁燈──其實我們根本不在乎是誰設計，也念不出它的名字，只是在IG和Threads上，頻頻出現那些令人極其迷戀的居家裝飾影片──「IKEA夢幻甜甜圈燈，滿滿的氛圍感，療癒你疲憊的身心。」我們知道這是陷阱，公關公司撒下餌料，代購抱著滿滿的甜甜圈、拍攝夢幻家居生活影片；演算法是魚竿，祖克柏出席反壟斷案聽證會那天，我們狠狠咬上魚鉤。在痛感與多巴胺的絕妙平衡中，我們難以克制，深陷其中，幾乎要下跪祈禱：IKEA、Sabine Marcelis、Meta、祖克柏、把這顆燈賣到3100元的coffee egg pancake shopping代購賣場，請療癒我們吧，用這顆資本主義的甜甜圈，撫平資本主義造成的傷口。

在我還只會拿ChatGPT來算命的時候，男友就已經寫好了一個定期追蹤程式。每十五分鐘，男友的手機會傳來通知，回報各家IKEA甜甜圈燈的數量。在他寫完程式的的一周後，也就是星期一的早晨，手機通知顯示新店IKEA有十三個。他迅速著裝準備出門，我則繼續陷入睡眠。隔了幾個小時後，他抱著一個紙盒回來了，像是經過一番血戰的戰士提著他的戰利品──我盯著他慢慢打開盒子，碩大的甜甜圈躺在裡面。我們把它抱出來，插上插座、按下開關，內部燈泡亮起，橘紅色的光暖暖地照在男友紅通通的臉上。但是那時鄰近中午，很快就要出門上課了，於是我們決定晚上再來安裝。

先從甜甜圈燈開始

那天晚上回到租屋處，我們協力將燈掛在床邊的牆上。甜甜圈掛妥後，我們興奮地開燈又關燈，反覆測試。暗中，甜甜圈掛在牆邊發出暖色橘光，像是一輪月亮。我們像小孩似地抱著燈玩鬧了好一陣子，接著男友先睡了，留下我獨自在書桌前準備隔天的文本。

文本讀累了，我轉頭看了看男友。昏暗的房間裡，他躺在發亮的燈下熟睡著。

男友是無光睡眠者，但他知道我有睡前看書的習慣。買來這個甜甜圈，一部份也是希望我睡前有盞閱讀燈。應該要感到滿足才對，應該要幸福才對，但此刻怎麼就是覺得空虛呢？像是甜甜圈裡凹陷的洞，看著這景象，我心裡居然隱隱地疼痛。我想起以前告訴過他，我的夢想是以後在台北買棟房子，角落擺一盞野口勇的燈，除此之外別無其他。他說好，那麼貴的燈，總有一天會買到。我們一步一步慢慢來，首先要從甜甜圈燈開始。於是這天早晨，他將甜甜圈燈搬了進來。

我起身，開始在我們八坪的方型套房裡踱步，像是受困的魚。我想起兒時養過的那些金魚，兩兩成對，被我養在那麼小的魚缸裡，最後當然都死了。以前也有罪惡感，不過直到自己住進來才真切地意識到，那是殺生。

男友有點痛苦地在燈下睡著。那盞甜甜圈燈在這個小房間裡是這麼亮，像是一輪太刺眼的月亮──小時候因為我怕黑，媽媽在天花板上貼滿夜光貼紙，將星星與月亮都搬到房間裡，我才終於能夠安穩睡著。但是現在，這顆月亮是不是膨脹得有點太大了？

我越過男友，伸手將燈關掉。一片黑暗中，指尖觸碰到冰冰涼涼的玻璃，我突然沒來由地想到，因為近視的緣故，我已經很久沒有看過真正的月亮了。