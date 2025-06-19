犁耕／【網路徵文優勝作】蜜蜂鄰居
兩隻蜜蜂在天花板嗡嗡飛，開窗不飛走，還進來更多隻。都怪叔叔在後院擺巢箱，愈擺愈多。
養蜂釀的蜜，罐裝前大量刷洗瓶子，泥溝淤積髒水，孳生蚊蠅，蟑螂老鼠也來造訪。經濟起飛的年代，滿車蜂蜜賣給批發商，叔叔很風光；我們捏住鼻子忍受汙染的環境。
拿他沒轍，誰教我們家的荔枝果園全靠那些蜜蜂授粉。惱的是，引來虎頭蜂藏身我晾曬的書袋，收衣服被螫，手指腫脹一整晚。積怨日深，好久我不和叔叔講話，招呼也不打，他認定我擠大學窄門壓力重，行為異常不理我。
聯考前夕，我拿碗到叔叔家偷舀蜂蜜，要回廚房泡茶喝，這是我唯一想到的抵償。到手趕快逃，整碗甜蜜沿路滴滴滴，叔叔追來，我滿臉羞慚。他給我一罐新釀的蜜，說：「書別讀得太晚。」好的，聞著蜜香，心底的疙瘩和不滿全消失。我樂意與蜜蜂為鄰。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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