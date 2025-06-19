陳祖安／陳姥姥進國訓大觀園

去年底為了寫書，有幸至國訓中心做田野調查，這個地方對運動迷來說，差不多就是電影迷進到好萊塢片廠的感覺。國訓中心全名為「行政法人國家運動訓練中心」，是台灣運動國手的訓練基地，也就是說全台最頂尖的運動員都集中在此，不過當時我是為了解「精準運科」而造訪，沒有抱著會遇見偶像的不實幻想。

「精準運動科學研究專案計畫」是2018年由科技部（現國科會），為推動台灣運動科學發展而開啟的計畫。所謂運動科學，是將運動結合醫學、科技、資訊、生心理、力學、防護、營養等不同領域，以幫助提升選手的運動表現、受傷預防與恢復、增強訓練效率等需求。2024年世界棒球十二強賽，台灣隊很受推崇的後勤部隊，如智慧型發球機、情蒐小組、心理諮詢老師、營養師、防護員，都是運動科學的範疇。

精準運科一期的八個研究團隊，在2020東京奧運時發揮很大作用，助國訓中心「黃金計畫」所培育的選手如虎添翼、贏得空前佳績。因此，精準運科於2022年進入第二期以備戰巴黎奧運，且不但為了競技，也希望能落地到輔助全民運動。

精準運科二期共有十二個研究團隊，針對羽球、棒球、舉重、拳擊、體操等九項運動，進行不同的研究計畫。每個團隊都是集結各學科教授、工程師、醫師等不同專業人士，研發新的技術幫助選手精進，同時盡力達到全民應用性。譬如可以修正姿勢、調整戰略的虛擬教練，能增強訓練效率的發球機，或是提升表現的AI智慧運動裝備等等，其實都能讓一般人在健身房、運動中心、球場運用。當時研究團隊在國訓中心做成果考核，讓我得以近距離了解台灣運動科學的現況，有這麼多跨領域頂尖人才，願意投入運動相關研究，好為台灣感到驕傲。

上午場的成果展示結束，我已經被十二個研究團隊圈粉，感到收穫滿滿。午餐時間，本以為蹭個便當吃就很好了，沒想到還能和這群偶像們，一起到國訓中心的餐廳用餐。當時巴黎奧運早已結束，下一個比較大的綜合國際賽事是2025年的冬亞運，我想應該不會遇到什麼熟悉的國手，光是可以在他們吃飯的地方吃飯，就已經是超乎預期的幸運了。運動選手的食安、營養、體重管理都很重要，但健康的食物通常難吃，沒想到國訓中心餐廳供應的自助餐點，卻意外的美味且選擇多元，用餐環境也寬敞舒適，我覺得稅金用在這裡很可以。

雖然料理真的很好吃，但這頓飯我始終沒吃好，因為內心一直在尖叫。小戴！貓王唐嘉鴻！方莞靈！陳玟卉！彭名揚……不敢相信，居然親眼見到本人，我到底是做了什麼好事，如此好運連連？不只是我，好幾位研究團隊的老師，都變成迷弟迷妹衝過去合照。身為I人，我只能強裝不想打擾選手們用餐，然後拚命傳沒圖沒真相的訊息向朋友炫耀。

午後，旁聽完一場場精采的成果簡報，外加「彩蛋」巴黎奧運後勤運科團隊的分享，整個過程彷若影迷不但能親臨片廠，一窺精良的幕後製作祕辛，還喜遇超級巨星同廳用餐，真是一場夢幻之旅。運動迷陳姥姥進國訓大觀園，就這樣畫下完美的句點。