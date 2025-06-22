淑華／123，223，一起跳舞吧

被體重機強烈示警，我又下決心做運動了。是的，又！

幾年前，看同住的晚輩定期上健身房，還參加划龍舟社團，雖然每每舉臂自嘲已練成「金剛芭比」，但她仍熱情不減。我不指望自己變成金剛，但汝能，吾何不能？當長輩的我也跟上潮流，報名繳費，每周三天下班後從新北擠捷運到台北東區健身房，啟動練功。

工作性質的關係，下班時間常被拖延，在一次唯有飛輪教室可上課的狀況下，勉強上陣。怪我自己不好，沒有熱身又硬撐跟上節奏，把運動熱忱如風火輪般踩個飛散，結論是我「懼戰」成逃兵了。

時隔六、七年之後，一方面被健康資訊不斷提醒「銀髮族小心肌力流失」，一方面發現坊間流行起熟齡舞蹈，尤其是芭蕾舞，簡直是童年夢想的續篇，內心蠢蠢欲動。小時候學過幾年舞蹈，成果發表有一場〈天鵝湖〉團體舞表演，高年級穿長紗裙，我們低年級穿蓬蓬短紗裙，是夢幻的回憶。

我快速報名了。與公司爭取運動之必要、健康之必要、準時下班之必要，讓我得以每周上一堂逐夢芭蕾。

開始上課先做伸展及地板動作熱身，此時直感覺一身老骨頭真是「不屈不撓」啊。彎腰嘛，指尖望腳盤興嘆；抬腿嘛，只跨得上低槓，窘得我躲在角落，不敢直視大鏡中的自己。老師是位年輕的舞者，很有耐心，從五個基礎腳位、手位，做分解動作。幾堂課下來，大家漸漸能跟上Coupe、Passe的指令了。除了眼前的全身鏡，老師還會分組錄影發到群組，讓學生自己看看動作是否到位、身形是否優美，每次上完課我都感到通體舒暢，身心愉快，特別好入眠。

某天，我們踩著三拍旋轉舞步穿越舞場的對角線，老師數著一二三、二二三打拍子，我腦袋突然浮現韓劇《非常律師》女主角在男主角的鼓舞帶領下，一二三、二二三地通過大樓旋轉門的畫面。我轉著轉著，快樂地大笑起來！