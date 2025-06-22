艾莉貓／【網路徵文優勝作】下班路上的意外療癒

下班的捷運上，我像往常一樣擠進車廂，抓著吊環，心卻已提前下線。終於有個座位，我打開手機滑個過癮，打算趁這段歸途，暫時逃離鎮日被老闆和客戶輪番轟炸的精神廢墟。

這時，一位穿著乾淨整齊的盲人牽著導盲犬坐到我身邊。那是一隻金色拉不拉多，動作輕柔，毛髮看起來捲曲柔和。也許牠也累了，蹲坐後沒多久，居然默默把頭靠在我腿上。

那個瞬間我本能地僵住了。

牠的呼吸平穩，潮濕的鼻子輕輕抽動著，眼神放空，像是把自己整天的專注和緊繃暫時卸下。我感覺牠的頭有點重，但心底卻奇異地輕快起來。不是被命令，不是被要求，我就只是坐在這裡，居然被一個努力生活的靈魂，當成了可以暫時充電、安放身心的所在。

幾站後他們下了車，空出的膝蓋略顯涼意。望著牠離開的背影，忽然覺得今天沒那麼難熬了。

有時候，一隻狗狗毫不保留的信任，比千言萬語還更有力量。