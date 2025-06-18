河溪近岸區，幾塊大石間，有時會見到一些陌生的「魚苗」，動作像鰕虎，忽進忽停，也貼石，但灰褐的體色怎麼也連結不到熟悉的物種。湊近細看才發現，這魚沒有背鰭也沒有胸鰭。

是蝌蚪。擁有壯碩延長的尾部，弱化了蝌蚪們普遍的「大頭」特徵，甚至腹部特化出凹槽，有吸附垂直岩石的能力，牠們是特有種褐樹蛙的孩子。

褐樹蛙是溪流蛙類中大塊頭，夜晚在臨溪低海拔森林附近的道路、水泥構造、河谷塊石環境，時常可以遇見呈現芥末黃的雄蛙，以及1.5倍大、褐色的雌蛙，或攀附在石面上，或跳躍移動著──運氣好的話，還能見到體型懸殊的雌雄蛙抱接場景。

離河道百米，溪谷道路旁滲水的岩壁，發出了此起彼落像鳥叫般的「啾──」聲，那是被戲稱為「鳥蛙」的斯文豪氏赤蛙。斯文豪氏赤蛙的背部常有斑駁或整片的翠綠，前後腳趾都有發達的吸盤，讓人想到印象中的「樹蛙」。這樣的岩壁環境，在降雨變化下有時形成小小瀑流，偏好此境的蛙，蝌蚪自然也擁有褐樹蛙那般「魚」樣。

山路坡緩、邊溝水流無力，堆滿落葉腐土的臨時小積水環境，則是面天樹蛙繁殖的處所，蝌蚪外型「正常」但極小，很快即長出四肢上岸。循著漸慢的「歌歌歌歌歌歌──」鳴聲抬頭搜找灌木葉隙，可以看見拇指大的成蛙，身披土褐保護色偽裝成樹瘤。

外觀極似面天樹蛙的艾氏樹蛙，在背景中發出清脆的「嗶」聲，偶然冷不防被發現在蕨類、姑婆芋上休息。出生於竹節內的積水，吃母親特地產下的卵，甚至殘食手足，牠們的童年大概是島上最扭曲的。

那我們的童年印象中，蹲坐在浮葉植物上的蛙呢？綜觀全島，大概只有台北赤蛙符合此一特徵，因為只有牠夠小，而且這些小傢伙，已因棲地破壞，族群所剩無幾。事實上，水田、池塘的其他蛙類，體型多肥碩，如貢德氏赤蛙、金線蛙、虎皮蛙，通常藏身在水中；在田埂上活動的澤蛙、棲身於草地與落葉的小雨蛙，除了池塘，也會使用小面積的短暫積水，牠們是鄉夜聲景的主要來源。

從溪畔至岩盤至樹梢尋蛙，恰是液態水的溯源行程──雨從天而降，被樹冠攔截的，留在植物體內外，其他的則落到地面，未受重力影響的，成為邊溝、窪地的積水，或滲往岩盤，累積，再由下方的岩縫滲出，涓滴成溪。池畔的青蛙們，則要接近人類的生活圈，那是河溪偶爾氾濫至灘岸，淹出草地或水生植物覆蓋的濕地埤塘。

蛙族以水的「邊線」為中心，充滿創意但仍有限地向水中與陸上拓展。白日的褐樹蛙，在塊石陰影處屈曲趴伏，四肢都藏在身下，這是牠小心翼翼「保水」的姿勢，因為牠尚未演化出隔水功能的皮膚，既會滲入水，也會失去水。無論一隻蛙以多奇葩的腳本度過一生，牠終究是源於水，無法遠離水。

其實人也是，只是我們常忘了。