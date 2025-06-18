林俊聰／與儒艮的相遇

儒艮與海牛都屬於海牛目的動物，而現生海牛目動物只剩兩科四種，即儒艮科的儒艮（Dugong，學名Dugong dugon），海牛科的西印度海牛（West Indian Manatee，學名Trichechus manatus）、西非海牛（West African Manatee，學名Trichechus senegalensis）以及亞馬遜海牛（Amazonian Manatee，學名Trichechus inunguis）。牠們像鯨豚一樣都是水生哺乳動物，不同的是牠們不吃肉，是吃草的，主要分布於西太平洋與印度洋沿岸的熱帶及亞熱帶地區，近岸有海草床的淺水域，因此與人類活動區域有密切重疊，使得牠們的存續面臨極大的危機。

傳說中的美人魚

儒艮的體型大而呈紡錘形，體長約2.4至2.7公尺，牠一出生就超過1公尺長，且重達25至35公斤，壽命約有73年。是吃草的動物，性情溫和，身體呈流線形，沒有背鰭，沒有後肢，身上有著很稀疏的硬毛，前肢呈槳狀便於游泳。牠們沒有外耳殼，只在頭部兩側各有一個小小的耳孔。鼻孔則位於吻部頂端。雄性如同大象一樣有兩顆大門牙，只是嘴巴閉上時會被嘴唇蓋住不大容易見到。雌性有一對乳頭位於前肢基部處，相當於人類腋下部位，哺育小儒艮時媽媽會張開前肢讓小儒艮吸奶。尾巴近似於鯨豚呈新月形，這尾巴跟海牛的團扇形的圓槳狀尾是不一樣的。

記得在省立博物館當助理的時候，有機會逛一下海洋室的常設展，在一個大展櫃裡看到一隻沒見過、長得像大浮木的動物，臃腫的身體加上新月形的尾巴，心裡想著：這個大傢伙難道是俗稱美人魚的儒艮嗎？趕緊看一下說明，還真的是儒艮。我是讀生物的，看過儒艮的圖片、知道牠的樣子，但第一次見到儒艮還是有點興奮，不過也有點失落。興奮的是終於見到傳說中的美人魚，失落的是牠果然不是美女。

過了四年，我於小琉球協助進行甲殼類動物調查，民國75年底，碰上一位漁民來訪，探詢大型死亡動物該如何處理成標本。基於博物館有著社會教育的責任，我詳細地說明了各個步驟及會用到的材料。心想，難道你有動物要做嗎？就算有，不會真的要自己動手做吧！剝下全身的皮不算太難，可是處理皮、製革和填充等步驟，用講的是很簡單，若是真正要動手，那每個步驟可都不是一件簡單的事了！

一通特別的電話

時間快轉到民國101年十二月初。某日，時任奇美博物館動物部門負責人的陳瑞卿小姐來電，詢問國立臺灣博物館是否有意願收藏一隻雄性儒艮標本，因儒艮是水中動物，與他們目前的展示政策不合，只好忍痛割愛。

為了確認標本狀況，我專程跑了一趟尚未搬到現址的舊奇美博物館，檢視後發現那隻儒艮除了縫合有些粗糙、臉部有點傷痕、鰭肢末端有損傷外，大致上算完整。可能是由素人製作的標本，手法不是很細緻，縫合線使用的是粗漁線與鐵絲，眼睛則是兩顆彈珠，這些就需要好好處理一下了。無論如何，牠是一隻雄性儒艮，而本館現有的一隻儒艮標本是雌性，剛好湊成一對，是好事一件。於是欣然接受奇美博物館的好意，並詢問了後續的交接程序和捐贈人的姓名及聯絡資料等。

回程路上，一直想著捐贈人的姓名，總覺得好熟悉，只是想不起是在哪裡認識的。為了進一步了解這隻儒艮的相關資料，打了個電話給捐贈人，就在電話鈴已響，而對方還沒接的時候，腦中閃過一個念頭：這個地區碼好像是小琉球，而這個人名好像就是當年問我大型標本如何製作的人？正狐疑時，對方接了電話，先客套地說明一下我的單位、姓名與想找的人，接著表明來意，想了解此隻儒艮的由來與製作者。

只聽到對方說：「我就是蔡茂雄啦！林先生你不記得我了？民國七十幾年的時候，就是你教我怎麼做的啊。我照你說的去做，就做起來了啊。那隻儒艮就是我在民國75年在小琉球海邊發現的，發現時牠已經死掉了。你知道的，那時我們弄了個『小琉球海底動物園』，想說把牠放在那邊好吸引觀眾啦！」這一問，確實是當年問我製作方法的蔡茂雄先生。心想，也真是厲害，我只是口述一下，他竟然就做出一隻儒艮標本來，太佩服了。

擱淺小琉球的儒艮，左二為蔡茂雄先生。照片提供／林俊聰

牠的出現是偶然嗎？

想讓這隻公美人魚帥帥見人，我將牠重新整理了一番，可惜已經過了二十幾年，皮革僵硬，無法調整形狀，只能將就現況，去掉粗漁線與鐵絲，將肚子裡滿滿的鋸木屑換成發泡，修補一下臉部與鰭肢末端的傷痕。

2013年6月8日，牠和臺灣博物館原有的一隻母儒艮，在博物館的大廳一起與世人見面了。

俗稱美人魚的儒艮，原本是台灣的子民，但在日治時代就幾乎見不到牠們了；1931年有「儒艮研究所」所長之稱的日本學者平坂恭介，聽說台灣恆春地區有人抓到奇怪的海獸，便立刻多方請託詢問，希望是隻儒艮，最終在垃圾場裡找到牠的頭骨及助骨，經研究後確認是隻儒艮。這也是小琉球那隻出現前，台灣儒艮的最後身影。為什麼牠們會在台灣消失了呢？只有三個字「不知道」，或許和人類好吃的本性有關吧！

2025年三月底，有則新聞說，有隻儒艮在3月25日於宜蘭粉鳥林誤入了定置網，漁民發現後予以野放，這事件引起國際的關注，尤其是日本琉球更是大肆報導，因為當地原本有儒艮棲息，但近年有學者發表論文，將牠列入了滅絕名單，當地人都無法接受。

這則新聞讓我們看見了希望，希望儒艮的出現不是偶然，而是個開端。