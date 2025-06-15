大家對喜鵲一點都不陌生，名字裡有「喜」字的喜鵲一直都是喜氣富貴的象徵，連從小就耳熟能詳的牛郎與織女傳說故事中，在七夕相會時所走的「鵲橋」，也是喜鵲搭起來的！不過，小小的喜鵲要乘載兩個人的踩踏，應該是需要相當多隻喜鵲合力完成吧？古代的喜鵲不僅要承載人類的期望送來喜氣，又得為情人搭橋，看起來牠們的工作相當吃重。

喜鵲。圖／黃一峯

黑白裝扮的紳士

根據紀錄，喜鵲是在清朝時被引入台灣，一開始分布並不廣，二十一世紀後才開枝散葉，除了山林郊野，城市更是牠們常駐的地方。一身黑白裝扮的牠們，看起來像穿著白襯衫搭配黑色西裝的紳士，牠們喜歡在地上行走覓食，體型不小的牠們出沒相當吸睛，現在已成為城市裡常見的大型鳥類了。

雜食性的喜鵲除了以果實、種子、昆蟲等為食，機會主義的牠們一有機會獲取蛋白質，雛鳥、蜥蜴、青蛙甚至老鼠，只要抓得到，牠們都不會放過，而居住在城市裡的牠們，也常出沒在垃圾堆裡，翻找人類的廚餘及吃剩的食物，雖然相當不健康，但這也是部分城市動物獲取食物的來源之一。牠們成群結隊出沒，而且會在制高點鳴叫、呼喚同伴，再一起飛出，對人類警戒心不高，經常無視來往的人車在人行道、草堆上翻找食物，是城市裡常見的鳥類。

看到這樣巨大的衣架喜鵲巢，你真會以為有人在惡作劇。圖／黃一峯

高調的築巢地點

喜鵲築的巢非常好辨認，巢體大小多在七十到九十公分左右，比起其他鳥類，牠們的巢是相當巨大的，城市裡的鳥類，應該只有鳳頭蒼鷹的巢可以和牠們相比擬。鴉科鳥類與生俱來的大膽，築巢的地點都相當「高調」，除了大樹上，像是教堂十字架頂端、百貨公司招牌上方、圖書館外牆⋯⋯我都看過有喜鵲的巢築在上頭，就如我們常說的「最危險的地方，就是最安全的地方」！由於牠們體型大又凶，因此根本不擔心猛禽來搗蛋。喜鵲是少數會沿用舊巢位的鳥，每年繁殖季時，有時會直接在舊巢位上再搭建另一個新巢，因此能看到像糖葫蘆一般巨大的喜鵲巢，但這樣築巢方式因為堆積大量乾燥樹枝巢材，也常引來祝融之災。

喜鵲是少數會沿用舊巢位的鳥。圖／黃一峯

驚見「大巨蛋」鳥巢

我曾收到線報，說有喜鵲以衣架築巢。趕往現場，遠遠就看到被大樓包夾著的一棵小葉欖仁樹上，有個直徑接近一公尺的大鳥巢。在樹枝巢材中，夾雜著衣架，而且環繞著小葉欖仁樹幹，與認知的碗狀鳥巢不太一樣，那也是我第一次近距離觀察喜鵲巢。

我聯絡了發現這個巢的網友，拜託他帶我從四樓外陽台觀察，整個巢的狀態看得更加清楚——它就像一顆巨大的球體，包覆著樹幹，所以看不到巢內狀態。我驚覺這個巢的造型，不就是喜鵲的「大巨蛋」？我在現場等待了一會兒，終於看見親鳥飛回來，應該是注意到我在上頭盯著牠看，一開始牠在巢頂徘徊了一下，後來繞到樹幹後方，一溜煙地鑽進巢裡，速度快到來不及看牠從哪裡進出的。之後透過望遠鏡觀察，才從樹枝縫隙看到巢中有鳥在移動，原來，在球狀巢頂上方藏著數個隱密的出入口，而且只有喜鵲親鳥才知道位置，這真是刷新我對喜鵲巢的認識。

喜鵲以衣架築巢。圖／黃一峯

不斷加蓋的鋼骨豪宅

這個巢體裡樹枝與衣架交雜一起，數量多到驚人，更誇張的是附近樹枝上還掛著女性內衣，大概是喜鵲偷衣架時落下的。看來，附近居民受害者眾多，內衣褲憑空消失的人應該也不少，說不定還以為有變態出沒⋯⋯

雖然我好奇這樣的巢到底是由多少樹枝和衣架組成，但因喜鵲是會再利用自己舊巢位的鳥，所以無法執行拆除計畫，當然也就無法解開這個謎團。喜鵲會做出這麼安全的巢穴來育幼，遮風避雨不說，還不怕強風吹散巢材，就不知在裡頭出生的寶寶，會不會把這個新式的技術傳承起來，如果會，那大家就得小心衣架被偷走了！明年繁殖季，我一定要回去看看這座鋼骨豪宅，是不是又變大了。

喜鵲的羽毛具有結構色，在暗處羽色呈現黑色，但在陽光照射下會變成藍綠色。圖／黃一峯

喜鵲 Pica serica Oriental Magpie 外來種 分類：雀形目 鴉科 別名：客鳥 居家出沒地點：陽台、頂樓花園 大小：體長46~50cm，尾長34~42cm 食物：雜食性鳥類，以種子、果實、昆蟲兩生類或人類廚餘為食，偶爾也捕食其他鳥類的幼鳥。 棲息地：平原或丘陵的農村，也極為適應都市。

●摘自遠流出版《怪咖動物偵探1：你家就是我家》