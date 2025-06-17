柏格利／【網路徵文優勝作】愛的把手

聯合報／ 文／柏格利

早晨公車搖搖晃晃，我捷足先登地坐到了座位上。面對面的只有我和一個婆婆，這一側兩張座位相連，那一側四張座椅並聯。我倆隨著車身左右搖擺，相安無事，過分的天下太平。忽然間嘩啦一聲，公車門打了開來，乘客零零星星上了車，尋找位子安坐。一個國小低年級的妹妹背著斗大雙肩背包塞到了我旁邊的空位，我心想她真會選，對面位子還空的多，我們這側卻填得滿滿的兩個人。

坐在床頭讀《綠野仙蹤》，我突然想起早上這件事，於是告訴了趴在我肚子上的L，這是我倆的睡前時光。妹妹偷偷用手戳我的腰間肉。她用左手插過右手肘後方，隨著車體搖搖擺擺，不斷又不斷地戳著右側那有點滿溢的游泳圈。如果那是一個成人，我可能才開得了口制止她。不想要失面子又不想挪動的我僵持在那邊，忍受小小的騷擾。

L抬頭看我，眼神不捨，低頭將臉埋進我的肚面中，然後用力抱緊。

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